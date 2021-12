La actualización de Sky Glass mejora las funciones de lista de reproducción y reinicio

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sky ha lanzado una actualización a su Sky Glass TV que mejora sus funciones de lista de reproducción y reinicio.

A diferencia del hardware regular de Sky , impulsado por satélite, Sky Glass no tiene funcionalidad de grabación. En cambio, le permite crear una "Lista de reproducción" de los programas que le gustaría ver más tarde. Estos se transmitirán a través de Internet, en lugar de almacenarse en el dispositivo.

Este sistema tuvo sus críticos en los primeros días de la televisión, pero se ha modificado para que funcione de forma más fluida e intuitiva. Por ejemplo, el carril de la lista de reproducción en la página de inicio ahora reproducirá un programa o una película de inmediato, en lugar de llevar al usuario a un centro de espectáculos. Además, si está actualmente en TV en vivo, se reiniciará instantáneamente sin que tenga que realizar pasos adicionales para que comience desde el principio.

El riel también incluye todo lo que ya ha comenzado, con una línea azul debajo del programa que indica dónde lo dejó. Hacer clic en él comienza inmediatamente desde ese punto. Sky está trabajando en una actualización adicional para que el usuario elimine programas y películas de este carril.

También hay cambios en la forma en que los programas en vivo y futuros de la lista de reproducción. Agregue un programa que aún no se transmitirá y no aparecerá en su riel Play Now hasta que esté realmente en vivo. Y, agregue un show en vivo y aparecerá instantáneamente para que comience de inmediato.

Los cambios de reinicio incluyen un nuevo riel en la Guía de TV que aparece en la parte superior de cada categoría. De esa manera, puede ver todos los programas que se encuentran actualmente en funcionamiento y que puede reiniciar desde el principio.

El contenido de la BBC ahora también se puede reiniciar presionando el botón rojo cuando está en un canal de la BBC y presionando Reiniciar cuando aparece en el menú de la derecha.