Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sky acaba de presentar Glass, su televisor sin plato ni caja con servicios Sky integrados. ¿Qué tal eso para un paquete todo en uno?

El proveedor de contenido y transmisión está organizando un evento extraordinario en Londres hoy, jueves 7 de octubre, para revelar sus planes futuros, pero la página oficial se puso en marcha antes de que comenzara el evento. Aquí está el resumen rápido.

Sky Glass estará disponible en tres tamaños: S, un televisor de 43 pulgadas; M, a 55 pulgadas; y L, de 65 pulgadas, para adaptarse a varias habitaciones y hogares. Es un panel QLED, no OLED, lo que significa que el panel vendrá de Samsung, pero el televisor en realidad está fabricado por TP Vision (es decir, Philips).

El televisor Glass también tiene un estilo de diseñador, ya que está disponible en una variedad de colores: negro antracita, azul océano, verde racing, rosa oscuro y blanco cerámico.

Siguiendo con su solución de una caja para todos, Glass incorpora seis parlantes y un woofer, brindando un sonido Dolby Atmos de 360 grados, lo que elimina la necesidad de agregar una barra de sonido y, presumiblemente, parte de la razón por la que el televisor en sí es tan grueso. por diseño.

Glass representa la primera vez que Sky ofrece una solución sin antena parabólica para los hogares del Reino Unido, con servicios aquí que se ejecutan a través de transmisión a través de una conexión de banda ancha.

Pero eso no significa el fin de los tradicionales servicios de platos de la compañía. Si no desea una solución de TV todo en uno, Sky Q sigue siendo una opción de decodificador, que puede vincular con cualquier TV existente. Es posible que no sea una solución tan ordenada para su hogar.

En términos de precios, Sky Glass se anuncia como "desde £ 13 al mes". Pero eso es para el televisor de 43 pulgadas, como un préstamo sin intereses durante 48 meses. Y no puede tener Glass sin un paquete Sky Ultimate TV, que cuesta £ 26 más por mes.

Actualizaremos esta noticia con más información directamente del evento "Something Magic" de Sky cuando se confirme más información.