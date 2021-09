Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sky ha anunciado algunas características nuevas para Sky Q y la aplicación Sky Go que la acompaña.

Todas las adiciones a Sky Q se centran en la voz. Ahora puede cambiar entre aplicaciones usando comandos a través del control remoto por voz; ya no tiene que volver a la pantalla de inicio de Sky Q para iniciar otra aplicación.

Por ejemplo, si está escuchando música en Spotify pero quiere ver algo en Netflix, simplemente diga "Netflix" en el control remoto.

Ahora también puede salir de una aplicación y regresar a la pantalla de inicio con solo decir "inicio"; o en un canal de televisión, diciendo "ver 409" para Sky Sports (u otra estación favorita).

Mientras mira televisión en vivo, ahora puede grabar el resto de un episodio o película con solo decir "grabar" o "grabar esto" en el control remoto.

También se ha creado una nueva página de recopilación de contenido descriptivo de audio. También se puede acceder a él mediante un comando de voz.

La aplicación Sky Go para iOS ahora tiene Sky Sports Recap para ponerse al día con los momentos más destacados durante los partidos de Premier y EFL en vivo. También llegará pronto a los dispositivos Android.

Sky también ha agregado la capacidad de omitir anuncios en Sky Go, y ahora todos pueden descargar TV a la aplicación Sky Go para ver sin conexión a Internet, no solo los suscriptores de Sky Go Extra y Sky Q Multiscreen.

Finalmente, el contenido de Sky Go ahora se puede ver en dos dispositivos a la vez. Los clientes de Sky Go Extra y Sky Q Multiscreen aún pueden transmitir a cuatro al mismo tiempo.

Las nuevas funciones se están implementando ahora.