Sky está retirando Sky One con nuevos canales Showcase y Max en camino

(Pocket-lint) - Sky retirará Sky One como canal en septiembre con los nuevos canales Sky Showcase y Sky Max en camino de reemplazarlos.

Sky One ha seguido su curso: el hogar de Los Simpson tiene sus orígenes en 1982, años antes del lanzamiento principal de Sky TV en 1989.

El canal será reemplazado por la guía Sky Showcase on the Sky: Sky dice que este es su nuevo canal insignia.

Como su nombre indica, Showcase será un canal de recopilación de lo que Sky tiene para ofrecer, lo que significa que será lo mejor de canales como Sky Chrime y Sky Nature, pero también habrá seleccionado material de Sky Sports y Sky Cinema.

Sky Max será el "nuevo hogar para el entretenimiento de gran éxito de Sky", incluidos Sky Originals como A Discovery of Witches y COBRA y entretenimiento que incluye paneles como A League of Their Own y el regreso de Never Mind The Buzzcocks. En cierto modo, Max será el sucesor natural de Sky One.

Sky también está cambiando Sky Comedy para que cuente con más programas del Reino Unido, así como la serie estadounidense por la que ha sido conocida hasta ahora.

"Durante los últimos 12 meses, hemos facilitado que las personas encuentren lo que quieren ver", dice el director gerente de contenido de Sky, Zai Bennett.

"A partir de septiembre, quienes busquen lo mejor de Sky lo encontrarán en la parte superior de su guía de programas en Sky Showcase, mientras que Sky Max se convertirá en el nuevo hogar del entretenimiento de gran éxito".

"Si no está seguro de qué ver, Sky Showcase seleccionará algunos de los aspectos más destacados de nuestra alineación".

Como señala Variety , Sky no planea superposición entre Sky Max y Sky Atlantic y este último seguirá siendo el hogar de los programas de HBO en el Reino Unido hasta 2025. Como hemos señalado antes, eso significa que el Reino Unido no obtendrá HBO Max. antes de esa fecha, ya que Warner ha confirmado que no puede implementarlo debido al trato.

Eso casi con certeza significa que el acuerdo de Sky-Warner no se renovará después de esa fecha, aunque el director de programas de Sky, Jamie Morris, le dijo a Variety que "Sky Atlantic tiene que ver con el drama para adultos, así que sabemos que siempre habrá necesidad de eso y Creo que se mantendrá como tal independientemente del futuro ”.