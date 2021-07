Cómo ver a los Leones Británicos e Irlandeses contra Sudáfrica en TV y en línea

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Cada 4 años, los mejores equipos ingleses, irlandeses, escoceses y galeses se combinan en una gira especial como los British & Irish Lions. La historia de los Leones se remonta a 1888, cuando la primera gira de los Leones Británicos e Irlandeses fue a Australia y Nueva Zelanda, jugando 35 partidos durante la gira de 249 días.

Las cosas son muy diferentes en estos días, pero los Leones siguen de gira, con visitas a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica cada 4 años. En 2021, la gira se dirige a Sudáfrica, con un calendario repleto de rubíes.

Aquí están los partidos y dónde puedes ver la gira de los British & Irish Lions en la televisión.

Los Lions jugaron el primer partido de preparación el 26 de junio en Murrayfield en Escocia, antes de dirigirse a Sudáfrica y enfrentarse a los Sigma Lions el 3 de julio.

El último partido está programado para el 7 de agosto.

Aquí hay un resumen de los partidos que se han programado para la gira:

26 de junio - British & Irish Lions vs Japón

3 de julio - Sigma Lions vs British & Irish Lions

7 de julio - Cell C Sharks vs British & Irish Lions

10 de julio - Vodacom Bulls vs British & Irish Lions - Aplazado

- Aplazado 10 de julio - Cell C Sharks vs British & Irish Lions

14 de julio - Sudáfrica A vs British & Irish Lions

17 de julio - DHL Stormers vs British & Irish Lions

24 de julio - Sudáfrica vs British & Irish Lions

31 de julio - Sudáfrica vs British & Irish Lions

07 de agosto - Sudáfrica vs British & Irish Lions

El partido inicial es un calentamiento contra Japón que se jugó en Escocia, antes de una serie de juegos de preparación en Sudáfrica.

Los grandes partidos de prueba son los que comenzarán el 24 de julio.

El partido de preparación entre los Leones y Japón está en el Canal 4 en su totalidad.

Los aspectos más destacados de los juegos de la gira de los Leones Británicos e Irlandeses están en el Canal 4 después de los partidos, o en los 4 para transmitir una vez que se haya transmitido el programa destacado.

Sky Sports tiene los derechos de transmisión de los juegos de la gira en el Reino Unido, mientras que los de EE. UU. Podrán ver los juegos en Peacock.

Los suscriptores de Sky con acceso a Sky Sports podrán mirar en Sky Sports Action, pero para aquellos que quieran ver jugar a los British & Irish Lions sin una suscripción a Sky Sports, podrán hacerlo a través de Now (anteriormente Now TV). .

A partir de ahora, necesitará una membresía de Now Sports, que costará £ 9.99 por día o £ 33.99 por mes £ 25 por 3 meses para transmitir en su televisor a través de un dispositivo compatible.

Si solo quieres entrar en el espíritu de las cosas, Now también se ha asociado con Matt Dawson, Francois Louw y Patrick Williams en una serie de desafíos BBQ vs Braai, además de participar en algunas travesuras de rugby. Puede ponerse al día con la diversión en los canales sociales de Now Sport , mientras que las recetas están en el sitio web de Now .