(Pocket-lint) - Sex and the City regresa para una serie especial de reunión, que elimina el nombre de Sex and the City y obtiene el título "Y así es", uno de los dichos clásicos de la narradora Carrie Bradshaw.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre el próximo capítulo de Sex and the City, And Just Like That , incluido cuándo se lanzará, dónde podrá verlo y dónde ponerse al día con los episodios y películas anteriores de Sex and the City. .

Si bien se ha confirmado que la serie de reinicio de Sex and the City, y simplemente así, está sucediendo, aún no hay una fecha oficial establecida para su lanzamiento.

La producción comenzará a fines de la primavera, según WarnerMedia .

Cuando se lance la serie de reinicios de Sex and the City, se transmitirá en HBO Max para aquellos en los EE. UU. El servicio de transmisión está lamiendo la nostalgia de los 90, y Friends: The Reunion también aparecerá en algún momento de 2021.

En el Reino Unido, HBO Max tiene un acuerdo de programación con Sky , lo que significa que And Just Like That probablemente se mostrará en Sky Atlantic.

Habrá 10 episodios del reinicio de Sex and the City, y así. Los episodios durarán 30 minutos cada uno, como lo fueron los episodios originales de Sex and the City.

Estos 10 episodios se sumarán a los 94 episodios de las seis temporadas de Sex and the City que se extendieron hasta 2004. También hay dos películas.

El programa de reactivación de Sex and the City And Just Like That se centrará en Carrie, Charlottle y Miranda, Samantha no está en él, navegando por la vida y la amistad en sus 50, 20 años después de que hicieron lo mismo en sus 30 durante la primera. seis temporadas del programa.

WarnerMedia dijo en un comunicado sobre el programa: "La nueva serie Max Original se basa en el libro Sex and the City de Candice Bushnell y la serie de televisión original creada por Darren Star. La serie seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte. mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 ".

Con respecto a la ausencia de Samantha Jones, TV Line dijo que Casey Bloys, directora de contenido de HBO Max, dijo: "[EP Sarah Jessica Parker y King] están tratando de contar una historia honesta sobre ser una mujer de 50 años en Nueva York. todos deberían sentirse algo orgánicos, y los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50 ".

Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max, dijo : "Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la intensidad, el humor y la amada ciudad. que siempre los ha definido ".

Si bien aún no hay un avance oficial, Sarah Jessica Parker sí compartió un adelanto en Instagram, aunque no revela mucho, excepto que dice "la historia continúa ...".

Sin embargo, solo parte de la historia continuará, ya que Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) han confirmado que regresarán para el reinicio de Sex and the City, Kim Cattrall (Samantha Jones) no regresará. Se rumorea que el primer episodio abordará la ausencia de Jones.

Sin embargo, se rumorea que hay varios personajes nuevos, según TV Line , y también hay algunas conversaciones sobre el regreso de Jennifer Hudson como Louise de St Louis.

El director de contenido de HBO Max, Casey Bloys, dijo anteriormente que Sarah Jessica Parker y Michael Patrick King "no querían contar una historia con escritores totalmente blancos o con un elenco totalmente blanco" porque "no refleja a Nueva York. estamos siendo muy, muy conscientes de comprender que Nueva York tiene que reflejar el aspecto actual de Nueva York ".

Hay 94 episodios en seis temporadas de Sex and the City para ponerte al día si quieres refrescar tu memoria antes de que salga el reinicio And Just Like That. También hay dos películas, Sex and the City y Sex and the City 2.

En el Reino Unido, puede transmitir los 94 episodios de Sex and the City en Sky On Demand y Now. Si no tiene una suscripción a Now o Sky , puede comprar las seis temporadas a través de Apple TV , Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV o Chili.

En los EE. UU., Los 94 episodios están disponibles para ponerse al día a través de HBO Max, si tiene una suscripción. Con una suscripción a HBO Max, también puede acceder al canal HBO a través de Prime Video.

Para las películas, la primera película no está disponible para transmitir de forma gratuita en el Reino Unido. Aunque puede comprarlo o alquilarlo a través de Apple TV, Amazon Prime y otros. Sin embargo, Sex and the City 2, la película está disponible para transmitir en Netflix.

En EE. UU., Ambas películas están disponibles en HBO Max.

Escrito por Britta O'Boyle.