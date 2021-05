Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El drama médico Greys Anatomy nos ha entretenido durante 16 años. Desde el momento en que Meredith Gray y Derek Shepherd (McDreamy) llegaron a nuestras pantallas en el pasado, ha sido un espectáculo lleno de emociones con múltiples giros y vueltas que nos mantienen a todos mirando año tras año.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la temporada 17 de Greys Anatomy, incluido cómo verlo, cuándo sale en el Reino Unido y dónde ver las temporadas anteriores (las 16).

La temporada 17 de Greys Anatomy se estrenó en los EE. UU. El 12 de noviembre de 2020.

Después de varios meses de espera, la temporada 17 de Greys Anatomy se emitió en el Reino Unido el 7 de abril de 2021 en Sky Witness .

Greys Anatomy está disponible para ver en Sky Witness en el Reino Unido. Comenzó con un encabezado doble, con los episodios uno y dos, pero continúa como un asunto de semana a semana, como Line of Duty , con un nuevo episodio que se lanzará todos los miércoles a partir del 7 de abril, en lugar de que toda la temporada esté disponible el Sky On Demand a la vez.

Aún no está claro si habrá un descanso a mitad de temporada, como ocurrió en los EE. UU. Entre los episodios seis y siete. Si no hay pausa, esperamos que el final de temporada se emita a finales de julio.

En los Estados Unidos, Greys Anatomy se transmite por ABC. Cada episodio está disponible para su transmisión en el sitio web de ABC al día siguiente, así como en Hulu.

Hay 17 episodios en la temporada 17 de Greys Anatomy, que es una de las temporadas más cortas en la historia del programa, ya que solo la primera temporada tiene menos y la cuarta temporada tiene la misma cantidad de episodios.

La primera temporada tuvo nueve episodios y la cuarta temporada tuvo 17, de lo contrario, las otras temporadas tienen más de 20 episodios, lo que significa que hay más de 350 episodios en la temporada uno a dieciséis. El paraíso de los atracones.

La temporada 17 de Greys Anatomy se centra en la pandemia de Covid-19 y todos en el Gray Sloan Memorial Hospital tienen que hacer frente a la crisis, junto con el drama continuo de sus vidas cotidianas, retomando donde terminó la temporada 16.

La temporada también trae de vuelta a algunos de los miembros originales del reparto, incluidos Derek Shepherd, también conocido como McDreamy (Patrick Dempsey), Georgy OMalley (TRKnight) y April Kepner (Sarah Drew).

En el estilo clásico de Greys Anatomy, también hay un giro con un miembro del reparto viendo su última temporada en la temporada 17. No te lo estropearemos, pero te sugerimos que te mantengas alejado de cualquiera de las cuentas oficiales de las redes sociales de Greys Anatomy si no quieres para saber quien.

El tráiler de la temporada 17 no revela mucho, pero muestra a Teddy y Owen, así como a Amelia y Link y su nuevo bebé. También hay un resumen de la primera parte de la temporada 17 en el canal de YouTube de TV Glimpse.

Las temporadas 1 a 16 de Greys Anatomy están disponibles en Amazon Prime Video en el Reino Unido . Las temporadas 1 a 16 también están disponibles en Disney + Star .

En los EE. UU., Las temporadas 1 a 16 están disponibles en Netflix EE. UU. Luego puede ver la temporada 17 en el sitio web de ABC, oa través de Hulu si se perdió el comienzo.

Por el momento, el futuro de Greys Anatomy parece estar un poco en el aire. La showrunner Krista Vernoff le dijo a The Hollywood Reporter : "Estoy planeando una temporada y un final que podría funcionar como un final de temporada o un final de serie.

"Estoy planeando ambas contingencias y es difícil y no es ideal. No es donde me gustaría que estuviéramos", dijo Vernoff.

ABC aún tiene que confirmar si el programa de 16 años continuará, pero si lo hace, se espera que el primer episodio de la temporada 18 salga al aire en algún momento a fines de 2021.

Escrito por Britta O'Boyle.