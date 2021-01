Los clientes VIP de Sky UK obtienen obsequios de bloqueo que incluyen acceso gratuito a Fiit, películas semanales y lecciones de educación en casa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sky UK ha introducido un montón de obsequios de bloqueo para los clientes de Sky VIP a los que aún se puede unir gratis. Individualmente, los elementos no cambian el juego, pero todo se suma a un buen paquete de extras.

En primer lugar, hay un pase de 30 días para la aplicación Fiit para que pueda hacer ejercicio en casa. Luego está el acceso a una selección curada de videos educativos a través de la aplicación Highbrow. Hay acceso gratuito e ilimitado en Sky Q hasta el 31 de marzo y los videos están disponibles hasta los 11 años.

Sky también está haciendo una película de Sky Original disponible todos los lunes por la noche en Sky Cinema, que incluye proyecciones especiales de Final Score (1 de febrero a las 9 p.m.), Monster Family (8 de febrero a las 6 p.m.) y Four Kids and IT (15 de febrero a las 6 p.m.). Estos estarán disponibles en Sky One y cada película se repetirá el siguiente fin de semana.

Y, como informamos anteriormente , hay un año de acceso gratuito al servicio de transmisión Discovery +.

Finalmente, también hay un taller de creación de modelos de Aardman Morph más un cuestionario con el tema de Harry Potter para cuando las cosas se ponen un poco iguales.

Puede unirse a Sky VIP a través de la aplicación My Sky si aún no es miembro. Los nuevos clientes de Sky se inscriben automáticamente, por lo que no necesita hacer nada si se ha unido recientemente a Sky.

Escrito por Dan Grabham.