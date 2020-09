Las cajas Sky Q 2TB ahora también pueden obtener una actualización HDR, costarán £ 50

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los clientes de Sky con cajas Sky Q de 2TB con el número de modelo 32B0xx ahora pueden solicitar una actualización a un modelo HDR.

El esquema, introducido después de que Sky lanzara su servicio HDR, ya estaba implementado para los clientes que no tenían decodificadores de 1 TB compatibles, pero ahora se pueden intercambiar todos los decodificadores Sky Q que no son HDR.

Sin embargo, hay un par de advertencias. Para empezar, la actualización le costará una "tarifa de instalación" de £ 50. Y perderá todas sus grabaciones almacenadas en la caja existente, sobre la que puede leer todo aquí .

Aún así, aquellos que buscan obtener la mejor experiencia de su servicio Sky Q seguramente se sentirán tentados.

Hay ocho programas o series disponibles para ver en 4K HDR en Sky ahora, y dos más se lanzarán este mes de septiembre. Los aspectos más destacados incluyen toda la segunda serie de Brassic, Save Me Too y los documentales sobre la naturaleza, Gangs of Lemur Island y Pridelands: Wilderness Reborn.

Puede ver todos los programas de apoyo aquí: Todos los programas de Sky Q disponibles actualmente en 4K HDR .

Las películas de Sky Cinema comenzarán a adoptar HDR a partir de Navidad, mientras que se espera que los deportes en vivo en HDR comiencen con los Juegos Olímpicos el próximo año.

Sky presentará HDR a su aplicación y servicio Netflix pronto; ya está disponible en Disney +.

Para solicitar una caja HDR Sky Q 2TB, diríjase a la dirección web dedicada aquí .

Escrito por Rik Henderson.