(Pocket-lint) - Sky ahora ofrece contenido en HDR a los suscriptores de Sky Q , pero solo aquellos con una caja compatible pueden verlo.

Puede comprobar si su caja Sky es compatible en la práctica tabla a continuación. Pero, si no, ¿qué haces entonces?

Explicamos lo que debe hacer si tiene una caja Sky Q que no es HDR pero desea ver el contenido en el nuevo formato, además de algunos de los problemas y sacrificios que podría enfrentar.

El contenido HDR de Sky requiere un par de dispositivos para que sean compatibles con el formato híbrido log gamma (HLG) de HDR: su televisor y la propia caja.

Primero debe verificar si su televisor es compatible con HLG. La mayoría de los televisores 4K HDR modernos lo son, pero es mejor verificar el número de modelo con las especificaciones del fabricante.

También necesita una caja Sky Q compatible. Aquí hay un gráfico útil de Sky que muestra si el tuyo lo es o no:

Para verificar qué casilla tiene, diríjase a Configuración> Información del sistema> Versión de hardware en el menú y verifique el número de modelo. Coincidirá con uno de los enumerados anteriormente.

Si tiene un decodificador compatible, no hay mucho más que deba hacer ... disfrute de su contenido HDR.

Si su caja no es compatible, deberá reemplazarla antes de que pueda disfrutar de los beneficios de HDR.

Sky reemplazará las cajas Sky Q de 1TB y 2TB que no son compatibles con HDR (no las mini cajas Sky Q, ya que de todos modos no son 4K ni HDR).

Debe dirigirse a sky.com/shop/pre-reg/entertainment para solicitar su actualización. Habrá una tarifa de instalación de £ 50.

Si es cliente de Sky + HD y desea actualizar a Sky Q, hay una tarifa única de £ 219 por la instalación del hardware.

Hay una cosa muy importante que debe recordar antes de actualizar su caja Sky Q; no podrá transferir sus grabaciones y descargas. Tampoco se transferirán los enlaces de sus series.

Y, teniendo en cuenta que sus grabaciones y descargas pueden seguir estando disponibles para usted después de que dejen de estar disponibles en Sky o se agote la licencia, debe tomar una decisión. ¿Sus programas y películas almacenados son más importantes para usted que HDR ?

En nuestra opinión, puede ser bueno hacer una actualización de "lavado de vida" de sus grabaciones ocasionalmente de todos modos. Tenemos más de 1 TB de contenido almacenado en nuestras cajas Sky Q que nunca podremos ver. Actualizar la caja nos brinda una oportunidad ideal para comenzar de nuevo.

Sin embargo, una cosa que recomendamos es hacer una lista de los programas que normalmente tiene en el enlace de la serie, para que pueda actualizar las grabaciones cronometradas en la nueva caja.

Para conocer las más inminentes, diríjase a Grabaciones > Administrar > Programadas . Solo mostrará los enlaces de la serie para la próxima semana de programación, pero al menos debería ayudar por ahora.

Para obtener más información sobre Sky Q HDR y el contenido disponible, consulte nuestra otra guía práctica: Cómo ver HDR en Sky Q y verifique si su caja es compatible .

Además, Sky tiene detalles sobre HDR para su servicio Sky Q aquí .

Escrito por Rik Henderson.