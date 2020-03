Disney + llegará a Sky Q y Now TV

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Disney y Sky han llegado a un acuerdo que hará que Disney + esté disponible en Sky Q y Now TV.

Disney + se lanza en el Reino Unido el 24 de marzo y el servicio estará disponible en Sky en ese momento. Los grandes sorteos inicialmente serán seguramente las versiones The Mandalorian y 4K de las películas de Star Wars. Otras series como High School Musical; The Musical, The Series y The World según Jeff Goldblum también debutarán.

Aunque The Simpsons no estará en Disney + en el Reino Unido, se ha confirmado que permanecerá en Sky.

La noticia llega inmediatamente después del acuerdo de Sky de mantener Netflix en la plataforma y es otra señal de que el recientemente nuevo propietario de Sky, Comcast, quiere mantener a las personas dentro de su servicio en lugar de tener que saltar a otros dispositivos para acceder a tipos particulares de contenido.

Creemos que, al igual que Netflix, Disney + se integrará completamente en los diversos servicios de Sky en lugar de ser solo una aplicación separada.

Sky ha sido un socio importante de Disney en los últimos años, incluso con un canal dedicado de Sky Cinema. Jeremy Darroch, director ejecutivo de Sky, dijo: "Hemos construido una sólida asociación con Disney durante tres décadas y nos complace que nuestros clientes en el Reino Unido e Irlanda puedan continuar disfrutando de su contenido de clase mundial, todo en un solo lugar en Sky Q. "

El acuerdo se informó por primera vez en el Sunday Telegraph en enero.

Todavía no sabemos si Virgin Media y BTTV también podrán ofrecer el servicio Disney + o si la disponibilidad estaría restringida por el acuerdo de Sky.

El analista Paolo Pescatore dice que, si bien hay mucha emoción antes del lanzamiento de Disney +, mantenerlo será un desafío, especialmente en un mercado de streaming fragmentado.

"[Este acuerdo] refuerza el deseo de Sky de ser una ventanilla única para los hogares", dice Pescatore. "En última instancia, la llegada de otro servicio fragmenta aún más el mercado para los consumidores. Hay demasiados servicios de transmisión de video que persiguen muy poco dosh".

"Se está volviendo más importante poder acceder a todos estos y futuros servicios en una sola plataforma de TV. Aquí radica la característica principal, el acceso universal".

