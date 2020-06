Cómo ver el fútbol de la Premier League después de que se reinicie

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La Premier League regresará, pero es seguro decir que esta temporada terminará como ninguna otra. Con el Liverpool muy por delante, la verdadera competencia es por los lugares de la Champions League y la Europa League, así como por quién será relegado, por supuesto.

Cuando comenzó esta temporada, la transmisión de juegos era más complicada que nunca, ya que Sky, BT Sport y Amazon compartían tareas de transmisión en vivo. Los 92 partidos restantes serán transmitidos en vivo en el Reino Unido por esas tres compañías, con cuatro partidos en vivo en BBC Sport, la primera vez que la BBC habrá podido mostrar un juego en vivo de la Premier League.

Además de los accesorios de la BBC, habrá una gran cantidad de otros juegos que serán gratuitos: Sky ya ha anunciado que pondrá a disposición 25.

El objetivo es mantener a los seguidores alejados de los estadios y evitar que las personas se reúnan para mirar.

Si bien la capacitación por contacto se ha reanudado, la fecha de reinicio no está 100% garantizada.

Todos los partidos tendrán lugar a puerta cerrada por razones obvias. No habrá fans de ningún tipo. El ruido de la multitud puede ser bombeado, aunque no estamos seguros de si este será el caso en todos los aspectos.

La IFAB (International Football Association Board) es la organización responsable de las reglas del fútbol y ha permitido hasta cinco sustitutos por juego. Esto debería ser ratificado por la Premier League. El IFAB también ha permitido que las ligas que estaban usando VAR opten por no usarlo por el resto de la temporada, pero no hay ninguna sugerencia de que esto suceda con los juegos de la Premier League.

La ambición declarada de la Premier League es completar los partidos restantes con el estado de local y visitante preservado. Sin embargo, hay varios juegos, como el posible partido ganador del título de Liverpool, que parece que se jugarán en un terreno neutral por consejo de la policía; nuevamente, esto es para evitar que los fanáticos se congreguen en el terreno.

La lista actual de estos juegos (sujetos a cambios) son:

Manchester City v Liverpool

Manchester City v Newcastle

Manchester United v Sheffield United

Newcastle v Liverpool

Everton v Liverpool

El juego en el que Liverpool podría asegurar el título de la Premier League

Los tiempos de inicio planificados en el Reino Unido para partidos en vivo también diferirán de los tiempos tradicionales. Esto tiene que ver con la necesidad de jugar partidos consecutivos para que todos puedan mostrarse.

Los partidos del fin de semana se programarán de la siguiente manera (todo el horario BST):

Viernes 20:00

Sábado 12:30; 15:00; 17:30; 20:00

Domingo 12:00; 14:00; 16:30; 19:00

Lunes 20:00

Los partidos de mitad de semana se programarán de la siguiente manera (todo el horario BST):

Martes 18:00; 20:00

Miércoles 18:00; 20:00

Jueves 18:00; 20:00

Solo tenemos dos partidos confirmados por ahora: Aston Villa v Sheffield United y Manchester City v Arsenal, ambos pospuestos debido a la final de la Copa Carabao.

Estos se llevarán a cabo el miércoles 17 de junio, seguidos de una ronda de partidos completa que comenzará el viernes 19 de junio. Esta ronda incluirá el primer juego Sky gratuito: el derby de Merseyside entre Liverpool y Everton.

Los juegos del miércoles 17 son juegos en mano y significará que los 20 clubes habrán jugado 29 partidos antes del primer fin de semana completo.

Sky sigue siendo el hogar de la Premier League en televisión y mostrará 64 de los 92 próximos juegos. 25 de estos serán gratuitos, en el canal Pick gratuito de Sky, que también está disponible a través de otras plataformas como Freeview. Como se mencionó anteriormente, estos juegos gratuitos incluirán el derby de Merseyside el primer fin de semana.

Ciertos juegos estarán disponibles en 4K a través de Sky Q con Dolby Atmos en el canal Sky Sports Premier League y, por supuesto, también puede obtener todo a través de las aplicaciones Sky Go y Sky Q. Sky Sports también está disponible a través de Virgin Media. Si bien Sky ha anunciado HDR para Sky Q , esto no llegará a los juegos de la Premier League en el futuro.

Now TV está disponible a través de aplicaciones en varios dispositivos, por supuesto, y puede usar los pases diarios, semanales o mensuales de Now TV para ver los canales de Sky Sports: el pase diario cuesta £ 8.99, el pase semanal a £ 14.99 o mensualmente a £ 33.99. Es genial si no tienes una suscripción Sky pero te gustaría ver un domingo de acción varias veces por temporada.

Durante la primera parte de esta temporada, BT transmitió el inicio de las 12.30 p. M. Los sábados en ese canal, así como algunos otros partidos. Actualmente no está claro qué juegos de la Premier League se mostrarán durante el resto de esta temporada, pero sabemos que mostrará 20 juegos en total durante el resto de la temporada.

Las transmisiones están disponibles en HDR en dispositivos móviles compatibles: puede obtener la aplicación en teléfonos y tabletas, así como en Apple TV, Xbox y PlayStation. También estarán disponibles en Dolby Atmos si tiene la caja de TV BT YouView Ultra HD.

Los clientes existentes de BT Broadband pueden agregar BT Sport por £ 10 al mes si se suscribe a través de Sky o Virgin Media.

Amazon entró en combate esta temporada, pero aún no sabemos qué juegos mostrará como parte de la temporada reiniciada. Si Sky muestra 64 y BT 20, eso deja ocho juegos; no sabemos si los juegos de la BBC serán exclusivos o no, por lo que quedan cuatro u ocho juegos de los 92 restantes para que Amazon los muestre.

Como antes, presumiblemente podrás elegir el juego que quieras y verlos en la repetición después.

Esta temporada, Virgin Media lanzó un nuevo paquete Bigger + Sports que cuesta £ 65 por mes para nuevos clientes. Para eso, obtendrá todos los canales de Sky Sports en HD, así como BT Sport en HD y 4K Ultra HD.

Al igual que durante la primera parte de esta temporada, cada emisora puede mostrar objetivos en el juego y clips de sus juegos en vivo a medida que ocurren. Sky también muestra destacados destacados On Demand a través de su Juego del día y Match Choice del sábado por la noche.

Una vez más, la BBC mostrará Football Focus los sábados a mediodía, el partido del día los sábados por la noche, generalmente a las 10.30 p.m. y el partido del día 2 a la misma hora los domingos.

Se nos hace creer que habrá programas adicionales de Match of the Day para permitir que más fanáticos, que ahora no pueden ir a los juegos, se pongan al día con la acción, pero no tenemos detalles de estos en este momento. Sin embargo, habríamos pensado que significaría que habrá ediciones regulares entre semana y en cualquier otro momento en que haya más de un par de juegos.

Sky volverá a mostrar objetivos el domingo los domingos por la mañana.

Toda esta temporada, Match of the Day ha estado disponible en BBC iPlayer antes que antes, aunque no tan temprano como muchos lo harían. El programa del sábado por la noche estará disponible a partir de las 7 p.m. los domingos y el partido del día 2 desde la medianoche del domingo hasta el lunes.

Si bien este último está a punto de transmitirse, el programa del sábado por la noche es casi 24 horas más tarde y se debe a otros paquetes destacados y programas como Skys Goals el domingo y el súper domingo que tienen derecho a mostrarse primero.