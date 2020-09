Cómo ver la nueva temporada de la Premier League en el Reino Unido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La Premier League está de vuelta, pero esta temporada comienza como ninguna otra. Sin embargo, a diferencia de cuando el fútbol se reiniciaba en verano, todo el mundo tiene una pizarra limpia y hay nuevos equipos y nuevas posibilidades.

Al comienzo de la temporada pasada, la proporción de juegos transmitidos en vivo era más complicada que nunca con las tareas de intercambio de Sky, BT Sport y Amazon. Y con el reinicio de la Premier League en el verano, la BBC también tuvo algunos partidos en vivo.

Los partidos todavía se llevan a cabo a puerta cerrada por razones obvias. Los 28 juegos de septiembre se transmitirán de una forma u otra, similar al final de la temporada pasada. Sky y BT ya habían elegido 17 de ellos, por lo que de los 11 restantes, Sky tiene seis, BT tres y BBC y Amazon Prime uno cada uno.

Hay una serie de juegos que se emitirán de forma gratuita: Sky ya ha anunciado que hará que algunos estén disponibles gratuitamente a través de Pick on Freeview además del juego de la BBC.

Debido a la promesa del posible regreso de una multitud , que ahora está nuevamente en duda gracias a la última orientación del gobierno , la Premier League se ha mostrado reacia a comprometerse a prometer que todos los juegos se transmitirán en vivo después de fin de mes. Sin embargo, ese es el resultado probable dada la situación actual con Covid-19 en el Reino Unido.

El objetivo de retransmitir todos los partidos es mantener a los aficionados alejados de los estadios y evitar que la gente se reúna para mirar.

Como antes, la ambición declarada de la Premier League es completar los partidos restantes conservando el estado de local y visitante. Sin embargo, existe la posibilidad de partidos en tierra neutral, aunque esto no terminó sucediendo en el verano.

Los horarios de inicio previstos para los partidos en vivo también difieren de los horarios tradicionales para maximizar las oportunidades de retransmisión de partidos. Nuevamente, esto solo está planeado actualmente para septiembre, pero ya veremos.

Los partidos de fin de semana se programarán de la siguiente manera (todos los horarios BST):

Viernes 20:00

Sábado 12:30; 15:00; 17:30; 20:00

Domingo 12:00; 14:00; 16:30; 19:00

Lunes 20:00

Los partidos entre semana se programarán de la siguiente manera (todos los horarios BST):

Martes 18:00; 20:15

Miércoles 18:00; 20:15

Jueves 18:00; 20:15

Sábado 12 de septiembre

12:30 Fulham vs Arsenal (BT Sport)

15:00 Crystal Palace vs Southampton (BT Sport)

17:30 Liverpool vs Leeds United (Sky Sports)

20:00 West Ham United vs Newcastle United (Sky Sports)

Domingo 13 de septiembre

14:00 West Bromwich Albion vs Leicester City (Sky Sports)

16:30 Tottenham Hotspur vs Everton (Sky Sports)

Lunes 14 de septiembre

18:00 Sheffield United vs Wolverhampton Wanderers (Sky Sports)

20:15 Brighton & Hove Albion vs Chelsea (Sky Sports)

Sábado 19 de septiembre

12:30 Everton vs West Bromwich Albion (BT Sport)

15:00 Leeds United vs Fulham (BT Sport)

17:30 Manchester United vs Crystal Palace (Sky Sports)

20:00 Arsenal vs West Ham United (Sky Sports)

Domingo 20 de septiembre

12:00 Southampton vs Tottenham Hotspur (BT Sport)

14:00 Newcastle United vs Brighton & Hove Albion (Sky Sports)

16:30 Chelsea vs Liverpool (Sky Sports)

19:00 Leicester City vs Burnley (BBC Sport)

Lunes 21 de septiembre

18:00 Aston Villa vs Sheffield United (Sky Sports)

20:15 Wolverhampton Wanderers vs Manchester City (Sky Sports)

Sábado 26 de septiembre

12:30 Brighton & Hove Albion vs Manchester United (BT Sport)

15:00 Crystal Palace vs Everton (Amazon Prime)

17:30 West Bromwich Albion vs Chelsea (Sky Sports)

20:00 Burnley vs Southampton (Sky Sports)

Domingo 27 de septiembre

12:00 Sheffield United vs Leeds United (BT Sport)

14:00 Tottenham Hotspur vs Newcastle United (Sky Sports)

16:30 Manchester City vs Leicester City (Sky Sports)

19:00 West Ham United vs Wolverhampton Wanderers (BT Sport)

Lunes 28 de septiembre

14:00 Fulham vs Aston Villa (Sky Sports)

20:00 Liverpool vs Arsenal (Sky Sports)

Sky sigue siendo el hogar de la Premier League en la televisión y mostrará la mayoría de los próximos juegos. Algunos de estos serán gratuitos, en el canal gratuito Pick de Sky que también está disponible a través de otras plataformas como Freeview.

La emisora se ha asociado con EA Sports para eliminar el ruido de la multitud del juego FIFA de EA, por lo que habrá un ruido de multitud específico del equipo que puede elegir escuchar (o no). Así que es el Evento Principal de Sky Sports si quieres ruido de la multitud y Sky Sports Premier League si no lo quieres.

Desafortunadamente, si está viendo en Ultra HD, no tiene la opción: es un ruido obligatorio para usted. Los juegos Ultra HD vuelven a estar disponibles con Dolby Atmos.

Sky Sports también está disponible a través de Virgin Media y BT TV.

Si bien Sky ha anunciado HDR para Sky Q , esto no llegará a los juegos de la Premier League durante algún tiempo.

Sky también introdujo otra función llamada Sky Sports Recap donde puedes ponerte al día con los aspectos más destacados durante los partidos en vivo. Cada juego tendrá una línea de tiempo en vivo para que puedas saltar a puntos particulares. Además, Fanzone te permitirá estar junto a otros mientras miras televisión. Aunque, en realidad, esto no es muy diferente a estar en una llamada de Zoom al mismo tiempo.

Now TV está disponible a través de aplicaciones en varios dispositivos, por supuesto, y puede usar los pases diarios, semanales o mensuales de Now TV para ver los canales de Sky Sports: el pase diario cuesta £ 8.99, el pase semanal a £ 14.99 o mensual a £ 33.99. Es genial si aún no tiene una suscripción a Sky y le gustaría ver un domingo de acción varias veces por temporada.

BT también transmitirá numerosos juegos esta temporada, principalmente en el horario del almuerzo del sábado. Los espectadores de BT pueden activar el ruido dinámico de la multitud pregrabado para hacer que la atmósfera sea más parecida a la de un estadio lleno. También están debutando un servicio llamado Watch Together, que permite a las personas que usan la aplicación BT Sport mirar hacerlo en pantalla dividida con un chat de video, para que los grupos de amigos puedan, esperarlo, mirar juntos.

Las transmisiones están disponibles en HDR en dispositivos móviles compatibles; puede obtener la aplicación en teléfonos y tabletas, así como en Apple TV, Fire TV, Xbox y PlayStation. También estarán disponibles en 4K con Dolby Atmos si tienes la caja de TV BT YouView Ultra HD, y en 360 grados a través de la aplicación BT Sport para quienes la deseen.

Amazon entró en la refriega la temporada pasada y volverá a mostrar 22 juegos esta temporada durante dos jornadas, con un juego adicional actualmente programado para septiembre. Los juegos de Amazon también tendrán la opción de una atmósfera de estadio para todo el público y la disponibilidad de los mejores momentos del partido. Como antes, podrás ver los juegos en repetición después.

Todos los accesorios de Prime Video también tendrán una preparación completa antes del partido con presentadores e invitados, incluidos Gabby Logan, Roberto Martínez y Lee Dixon.

Esta temporada Virgin Media lanzó un nuevo paquete Bigger + Sports que cuesta £ 65 por mes para nuevos clientes. Para eso, obtendrás todos los canales de Sky Sports en HD, así como BT Sport en HD y 4K Ultra HD.

Al igual que en la temporada pasada, cada locutor puede mostrar los objetivos del juego y los clips de sus juegos en vivo a medida que ocurren. Sky también muestra destacados extendidos On Demand a través de su Juego del día del sábado por la noche y Match Choice.

Una vez más, la BBC mostrará Football Focus los sábados a la hora del almuerzo, el partido del día los sábados por la noche, generalmente a las 10.30 p.m. y el partido del día 2 aproximadamente a la misma hora los domingos.

Habrá programas adicionales de Match of the Day para permitir que más fanáticos, que ahora no pueden ir a los juegos, por supuesto, se pongan al día con la acción. Por lo tanto, habrá ediciones regulares a mitad de semana y cualquier otro momento en el que haya más de un par de juegos.

Sky volverá a mostrar Goles el domingo por la mañana.

Al igual que la temporada pasada, Match of the Day está disponible en BBC iPlayer antes que antes, aunque no tan pronto como muchos quisieran. El programa del sábado por la noche está disponible a partir de las 7 pm los domingos y el Partido del Día 2 desde la medianoche del domingo al lunes.

Si bien este último está cerca de transmitirse, el programa del sábado por la noche es casi 24 horas después y se debe a otros paquetes y programas destacados como Skys Goals el domingo que tienen derecho a mostrarse primero.

Escrito por Dan Grabham.