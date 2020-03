Sky X: ¿Cuándo llegará Sky sin plato al Reino Unido?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Sky UK anunció por primera vez los planes para hacer que Sky Q esté disponible sin la necesidad de una antena parabólica en 2017. En lugar de requerir una antena parabólica, los canales se entregarán a través de un decodificador a través de su conexión de banda ancha.

Por supuesto, si desea ver los canales de Sky sin un plato actualmente, puede usar Now TV u obtener paquetes de canales como Sky Sports a través de otros servicios.

Sin embargo, el beneficio del nuevo servicio es que dará acceso a Sky a hogares que actualmente no pueden tener antenas parabólicas. Esto podría ser por innumerables razones. Algunas personas no quieren un plato en el exterior de su hogar. Otros no pueden debido a las restricciones de construcción enumeradas, los contratos de alquiler a corto plazo o las compañías de administración que no le permitirán instalarlos.

Aunque es probable que Now TV se mantenga como el servicio de "entrada y salida" de Sky, probablemente porque es bien conocido entre los consumidores, significa que Sky podría ofrecer ofertas a corto plazo para aquellos que necesitan flexibilidad pero quieren acceso a todos Los programas de Sky.

Desde que anunció sus planes en el Reino Unido en 2017 , Sky lanzó Sky vía Fiber en Italia y Sky X en Austria, ninguno de los cuales requiere un plato.

Creemos que Sky X también parece una buena apuesta para el nombre del servicio basado en Internet del Reino Unido y, a juzgar por lo que se ofrece en Austria, que explicaremos más en un momento, se ubica entre Sky Q y Now TV .

En el momento en que Sky anunció sus planes por primera vez en 2017, dijo: "Se espera que el servicio se lance en el Reino Unido en 2018". No fue así y se retrasó más allá de 2019 también. Parte de esto probablemente se deba a la adquisición de Sky por Comcast en 2018.

Sin embargo, también podría reflejar que Sky desea generar ingresos al obtener Sky Q en la mayor cantidad de hogares posible: las cifras de finales de 2018 dijeron que Sky Q estaba en 2.5 millones de hogares en el Reino Unido hasta ahora, pero parece que Sky quiere hacer crecer esa plataforma tanto como sea posible antes de ofrecer una alternativa.

Sky nos proporcionó una declaración para esta función, pero lamentablemente no proporciona más información sobre la fecha de lanzamiento. "Existe la posibilidad de que [Sky sin un plato] se despliegue en todos los mercados clave en el futuro, aunque no tenemos más información sobre detalles o horarios en este momento".

No cabe duda de que el Reino Unido es uno de esos "mercados clave" para Sky, por lo que solo podemos suponer que todavía está firmemente en el cuadro "próximamente".

Aunque es difícil comparar servicios entre países, Sky Austria ofrece Sky X desde 20 € al mes por un paquete básico que sube a 35 € al mes para películas y deportes. No hay empate a largo plazo y la caja cuesta un cargo único de € 50 o € 20 dependiendo del paquete.

Esperamos que Sky X cueste un poco más en el Reino Unido para reflejar los precios deportivos premium y el costo seguramente más bajo de Now TV, que sigue siendo un servicio de 720p en lugar del 1080p ofrecido por Sky X. En comparación, un pase de Sky Cinema será Actualmente, los usuarios de TV ahora tienen un costo de £ 12 al mes, mientras que Sky Sports cuesta £ 33.99 al mes.

Es probable que Sky lance el mismo Sky X Streaming Box que tiene en Austria. No tiene una conexión satelital ni la capacidad de grabar. En cambio, es más o menos una mini caja Sky Q que está conectada a la red a través de Ethernet o Wi-Fi. Puede transmitir contenido HD de 1080p.

Sky X en Austria también funciona a través de las aplicaciones de TV inteligente de LG y Samsung (en televisores de 2015 o posteriores) además de una aplicación móvil que puede transmitir servicios, así como acceder a contenido bajo demanda al igual que la aplicación Sky Go.

Sky tiene experiencia en el uso de Internet para distribuir contenido; después de todo, las cajas Sky existentes usan Internet para contenido a pedido. Sin duda, también habrá aprendido de las experiencias de BT TV, TalkTalk TV y EE TV en términos de distribución de servicios de televisión en línea en el Reino Unido.

Dentro de su hogar, la caja Sky Q también usa su red doméstica para ofrecer cajas de múltiples habitaciones a Sky Q Mini. Es perfectamente posible que pueda obtener Sky X a través de una caja Sky Q existente, aunque cualquiera puede adivinar si Sky lo haría.

Sky Q no requiere que tenga banda ancha de Sky y esperamos que sea lo mismo para Sky X. Sky recomienda una conexión a Internet de al menos 12Mbps para programación HD.

Creemos que es poco probable que Sky ofrezca programación 4K a través del servicio por ahora. A modo de comparación, BT actualmente recomienda que sus clientes de TV BT tengan una velocidad de descarga mínima de 44 Mbps para 4K.

Si Sky X en el Reino Unido refleja el servicio austriaco, Sky X no podrá grabar programas, aunque, por supuesto, podrá obtenerlos a pedido. Las grabaciones seguirán siendo el dominio de los paquetes Sky más caros. Multi-room también requerirá Sky Q con minicajas Sky Q como lo hace ahora.

Una de las otras diferencias importantes es en términos de la resolución disponible. Creemos que es probable que Sky X solo sea capaz de 1080p Full HD, mientras que Sky Q será la única forma de obtener 4K Ultra HD.

Una vez más, tenga en cuenta que hay un punto de diferenciación con Now TV que permanece en 720p por ahora como estándar, aunque ahora puede pagar £ 3 al mes por Full HD Now TV. Ese pago, llamado Now TV Boost, también le permite agregar un dispositivo de transmisión adicional: 3 dispositivos en lugar de 2.