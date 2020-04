Consejos y trucos de Sky Q: sacar el máximo partido a Fluid Viewing y a tu Sky Q box

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Tienes Sky Q, pero ¿cómo diablos lo usas? ¿Y hay algún secreto oculto en la configuración que hará que tus experiencias de visualización de TV sean mejores o más fáciles?

Hemos estado usando Sky Q desde el principio, así que hemos reunido estos consejos y trucos. Con suerte, estos pueden ayudarle a sacar el máximo provecho de su propio sistema Sky Q.

Ya sea que se trate de descubrir que al presionar el botón de encendido del mando a distancia se apaga el televisor o de cómo puedes transmitir tu música desde tu iPhone a la caja Sky Q, lo tenemos todo cubierto. También puedes ver el contenido del botón rojo Sky Sports muy fácilmente.

Después de

haber pasado por el proceso de instalación, esto es lo que hemos aprendido para que puedas prepararte para tu propia instalación de Sky Q.

Sky Q se ejecuta en un sistema operativo completamente diferente del anterior. Eso significa que no podrás transferir nada que hayas grabado en tu «clásica» caja Sky a la nueva caja Sky Q.

Si estás pensando que solo esperarás hasta que el instalador de Sky salga y luego intentarás acceder a tu antigua caja una vez que se hayan ido, tampoco puedes hacerlo. El LNB (el bit que recibe y procesa la señal en el plato) es diferente, y como tendrás una nueva tarjeta de visualización, la nueva tarjeta no funcionará en tu caja antigua.

Tendrás que anotar todas las series enlazadas que has configurado, ya que tendrás que configurarlas de nuevo en la nueva caja Sky Q. Lo olvidamos y ahora tenemos que revolver nuestros cerebros para recordar lo que vincula y lo que no lo hicimos. Puedes ver las series enlazadas en tu cuadro Sky «clásico» en el Planificador, en la pestaña Programado.

Antes de que el ingeniero de Sky llegue a tu casa, puedes recibir un Sky Q Hub en el correo si estás firmando para la banda ancha. En lugar de esperar a que desempaqueten la caja y la conectan, es mejor que comience el proceso.

Sky Q utiliza Wi-Fi para comunicarse entre todos los dispositivos Sky Q de tu hogar, ya sea el Sky Q Hub, la caja Sky Q o las cajas Sky Q Mini. Si no tienes una buena señal Wi-Fi, lo más probable es que no funcione.

Si sabes dónde están los puntos débiles, entonces el ingeniero de Sky puede ayudarte cuando lleguen a tu casa, sin tener que pasar por el proceso de tratar de encontrarlos ellos mismos. Esto es especialmente importante si usted está buscando instalar las cajas Sky Q Mini en un dormitorio lejos del Sky Q Hub.

Sky Q admite la opción para que veas Sky Go desde tu iPad u otro dispositivo móvil. Sólo estamos hablando de un par de minutos guardados aquí, pero descargarlo antes de que llegue el ingeniero Sky significará que todo está listo y funcionando antes de tiempo.

El ingeniero Sky necesitará llegar a su plato para reemplazar el LNB (el bit que recibe y procesa la señal). Si tienes un montón de desorden en el camino eso va a ralentizar todo. Ayúdalos aclarando todo. También vale la pena señalar que si su plato está alto, es posible que no puedan llegar a él sin una consulta primero.

Sky Q funciona a través de una conexión por cable si el Wi-Fi en su casa es horrible. Una instalación con cable no es tan sencilla como suena y necesitarás una conexión directa con cable desde el hub directamente a la caja Sky Q Mini, que podría ser a través de la línea eléctrica.

La nueva caja Sky Q ofrece muchas personalizaciones en lo que respecta a la calidad de imagen y sonido. A continuación se explica cómo configurar la caja para sacarle el máximo partido.

Para cambiar la resolución de la imagen, pulse el botón Inicio del mando a distancia, vaya a Configuración > Configuración y, a continuación, Audio Visual. Tiene varias opciones de resolución de imagen de hasta 4K para elegir. Una vez seleccionado uno, la pantalla cambia durante 15 segundos para asegurarse de que ha funcionado. Si no lo ha hecho, no se asuste, volverá a la configuración anterior.

Vaya a Ajustes > Configuración y, a continuación, Audio Visual y cambie el ajuste «Salida de audio digital HDMI» de Normal a Dolby Digital o Dolby Digital Plus. Una vez activado, recibirás contenido habilitado para Atmos si estás conectado a través de HDMI a un sistema de sonido compatible con Dolby Atmos, y estás viendo contenido donde Atmos está disponible.

Si utilizas un cable óptico, es posible que surjan problemas de sincronización de labios en tus vídeos. Para resolver esto, vaya a Ajustes > Configuración > Audio Visual > Retraso de salida de audio digital y cambie el retardo de milisegundos. Probablemente tendrá que experimentar con las diferentes opciones.

Si quieres que tu televisor salga a la vida y vaya al canal correcto cuando enciendes Sky Q, ve a Ajustes > Audio Visual y configura el control HDMI para estar encendido.

Ve a Configuración, Preferencias y, a continuación, establece «Formato de descarga predeterminado de demanda HD» en HD. Ahora, cuando hay una grabación HD disponible, la caja se descargará automáticamente en alta definición.

Con la caja Sky «classic», la compañía te permitió apagar automáticamente la caja por la noche si no se estaba utilizando. Con Sky Q, Sky ha ido un paso más allá; ahora puedes configurarlo para que entre en modo de espera en cualquier momento cuando no esté en uso. Para cambiar la configuración del modo de espera, vaya a la página de configuración principal, Preferencias y opte por tener su modo de espera como Eco, Activo o ninguno.

El nuevo Sky Q Touch Remote es muy diferente al Sky Remote que viene con tu caja Sky HD. Aquí hay una serie de consejos y trucos Sky Q Touch Remote para sacar más provecho del mando.

Con el mando a distancia Sky Q Touch, puede usar el panel táctil para deslizar hacia arriba, abajo, izquierda y derecha a través de los menús. En lugar de desplazarse con el pulgar una y otra vez para ir a través de las opciones de menú, puede deslizar y mantener presionado y las opciones de menú se desplazarán automáticamente.

Pulse el panel táctil del mando a distancia táctil para seleccionar.

Si pulsa el botón de encendido rápidamente en el mando a distancia, la caja Sky Q se apaga como era de esperar, pero si ha programado el mando a distancia para que funcione con su televisor, una pulsación larga también apagará el televisor.

No importa lo que esté haciendo, puede descartarlo y volver a la televisión en vivo con solo pulsar un botón. Es el botón del mando a distancia que parece una flecha que sale de un cuadrado. El botón Descartar también te devuelve a la TV en directo si has hecho una pausa en cualquier momento o estás en las páginas de la pantalla de inicio. Básicamente funciona como el antiguo botón «Sky» en Sky HD. Sin embargo, no lo confundas con un botón Atrás.

Para retroceder un paso en el sistema de menús, desliza el dedo de derecha a izquierda en el control remoto táctil o presiona la flecha izquierda en el control remoto estándar. No utilice el botón Descartar.

En lugar de tener un botón para el planificador, un botón para Sky Box Office, o un botón para Ajustes, por ejemplo, ahora solo tienes que pulsar el botón Inicio para acceder a la pantalla principal y, en particular, «Top Picks».

Sky Q ofrece una serie de aplicaciones Sky que se pueden ejecutar al mismo tiempo que estás viendo la televisión. El botón de tres puntos muestra la barra de aplicaciones para cosas como Sky News, Sky Sports News HQ y Weather.

En el antiguo mando a distancia, solía ocultarse detrás del botón «Ayuda» e incluso entonces no siempre funcionaba si el televisor no estaba configurado correctamente. Ahora las fuentes de entrada obtienen su propio botón en la parte inferior del control remoto junto al botón «0".

Puede activar rápidamente los subtítulos o la descripción de audio si es compatible pulsando el botón «?» situado en la parte inferior del mando a distancia al ver la televisión en directo.

Si en algún momento no entiendes lo que es una opción de menú, el «?» te lleva a las páginas de ayuda de Sky Q donde explicará lo que significa algo.

Para grabar un espectáculo, puede pulsar el botón rojo «R» del mando a distancia en cualquier punto. Sky Q grabará automáticamente el programa y añadirá un enlace de serie para grabar todos los episodios futuros. Si solo desea grabar una vez, vuelva a pulsar el botón «R». Presione el botón una tercera vez y elimine la solicitud de registro por completo.

Con el antiguo mando a distancia tendrás que tocar los botones de avance rápido y rebobinado para girar a través de las opciones de velocidad 2x, 6x, 12x y 30x. Aquí hay dos opciones, una es tocar el botón de rebobinado y avance rápido para seleccionar la velocidad que desee. La segunda es poner el dedo en el botón de reproducción/pausa y, a continuación, desliza lentamente hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar tu velocidad. Vale la pena señalar que la parte de rebobinado/pausa/avance rápido del mando a distancia es sensible al tacto, por lo que no tiene que presionar nada.

Pulsa el botón del logotipo Sky en la parte superior del mando a distancia para llevarte directamente a tus grabaciones.

Pulsa el botón Descartar y volverás a la página de información del programa o película que estabas viendo.

Si has añadido un segundo control remoto táctil a tu sistema Sky Q, tendrás que emparejarlo con tu caja. Para hacer esto, apunte el mando a distancia en la caja y luego presione los botones 1 y 3 juntos. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración, incluida la selección del televisor y los altavoces si los tiene.

Si has perdido el control remoto en la parte trasera del sofá, no te asustes, puedes encontrarlo pulsando el icono Q en la caja Sky Q. Eso envía una señal al control remoto táctil que luego emitirá un pitido hasta que la encuentres. Al presionar cualquier botón del mando a distancia, se detendrá el pitido.

Para controlar el televisor con tu Sky Remote o Sky Q Touch Remote, pulsa el botón Home del mando a distancia para acceder al EPG. En la pantalla de inicio, desplácese hacia abajo hasta Configuración, luego hacia la derecha y desplácese hacia abajo hasta Configuración, luego hacia la derecha hasta Control remoto. Seleccione el mando a distancia que tiene y pulse Seleccionar. Ahora opte por «Controle su TV». Si también desea configurar un sistema de altavoces que puede a eso aquí también.

Puede mantener pulsado el botón de comando de voz en el lateral del mando a distancia antes de ladrar su pedido.

Controles de voz Sky Q para probar « Ve a mis grabaciones».

« Ir a la nueva serie».

« Ir a Sky Store» u otras áreas clave de la Guía Sky Q como «Sky Cinema».

« Saltar 10 minutos» (o cualquier tiempo necesario).

« Ir a 60 minutos» (o cualquier tiempo necesario).

« Reproducir...» (además de contenido específico en sus grabaciones).

« Subtítulos encendido/apagado».

« Descripción de audio encendido/apagado».

« Pausa/reproducir/detener/rebobinar x12" (o x2, x6, x30).

« Cambiar canal a...» (nombre del canal).

Nombre de una película, programa de televisión, género, actor o director.

Películas con una clasificación de edad específica, clasificación de estrellas o actor. Por ejemplo, «películas de acción con Tom Cruise», «películas para niños con U» y «películas de comedia con cinco estrellas».

Deportes, equipo deportivo o evento deportivo en un día determinado, competición o torneo como «Live cricket on this weekend» o «Liverpool game».

Una colección de citas de películas famosas. Por ejemplo, «no puedes manejar la verdad», «me tenías en hola», «mi preciosa» y «Houston, tenemos un problema».

Canal de televisión para ver lo que está encendido ahora y que viene más tarde. Por ejemplo, «lo que hay en Sky Atlantic esta noche».

También puede probar una gama de comandos más divertidos citando películas. Naturalmente, no todas las citas famosas serán reconocidas, pero todavía hay muchas. Es por eso que hemos reunido esta lista de muchos de los que nos han hablado o encontrado.

Cada uno encontrará la película de la que es en Sky Q. « Estoy listo para mi primer plano, Sr. DeMille».

« Bueno, nadie es perfecto.»

« El mejor amigo de un niño es su madre». - Psicosis

« Lo que tenemos aquí es la falta de comunicación.» - Cool Hand Luke

« Tienes que hacerte una pregunta: '¿Me siento afortunado?' Bueno, ¿sí, punk?» - Harry Sucio.

« Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca.» - El Padrino II

« ¡Oye, Adrian!» - Rocky

. « Que la Fuerza esté contigo.» - Star Wars

« ¡Seguro que no puedes hablar en serio!» - ¡Avión!

« ¡Saluda a mi amiguito!» - Scarface

« ¡Ganso!» - Pistola superior

« La codicia, por falta de una palabra mejor, es buena.» - Wall Street

« Tendré lo que ella está tomando.» - Cuando Harry conoció a Sally

« ¡No puedes manejar la verdad!» - Unos pocos buenos hombres

« Houston, tenemos un problema.» - Apolo 13

« ¡Muéstrame el dinero!» - Jerry Maguire

. « Me tenías en «hola «. - Jerry Maguire

« Mi tesoro.» - El Señor de los Anillos: Dos Torres

La nueva caja Sky Q ofrece muchas personalizaciones en lo que respecta a la calidad de imagen y sonido. A continuación se explica cómo configurar la caja para sacarle el máximo partido.

Para cambiar la resolución de la imagen, pulse el botón Inicio del mando a distancia, vaya a Configuración > Configuración y, a continuación, Audio Visual. Tiene varias opciones de resolución de imagen de hasta 4K para elegir. Una vez seleccionado uno, la pantalla cambia durante 15 segundos para asegurarse de que ha funcionado. Si no lo ha hecho, no se asuste, volverá a la configuración anterior.

Vaya a Ajustes > Configuración y, a continuación, Audio Visual y cambie el ajuste «Salida de audio digital HDMI» de Normal a Dolby Digital o Dolby Digital Plus. Una vez activado, recibirás contenido habilitado para Atmos si estás conectado a través de HDMI a un sistema de sonido compatible con Dolby Atmos, y estás viendo contenido donde Atmos está disponible.

Si utilizas un cable óptico, es posible que surjan problemas de sincronización de labios en tus vídeos. Para resolver esto, vaya a Ajustes > Configuración > Audio Visual > Retraso de salida de audio digital y cambie el retardo de milisegundos. Probablemente tendrá que experimentar con las diferentes opciones.

Si quieres que tu televisor salga a la vida y vaya al canal correcto cuando enciendes Sky Q, ve a Ajustes > Audio Visual y configura el control HDMI para estar encendido.

Ve a Configuración, Preferencias y, a continuación, establece «Formato de descarga predeterminado de demanda HD» en HD. Ahora, cuando hay una grabación HD disponible, la caja se descargará automáticamente en alta definición.

Con la caja Sky «classic», la compañía te permitió apagar automáticamente la caja por la noche si no se estaba utilizando. Con Sky Q, Sky ha ido un paso más allá; ahora puedes configurarlo para que entre en modo de espera en cualquier momento cuando no esté en uso. Para cambiar la configuración del modo de espera, vaya a la página de configuración principal, Preferencias y opte por tener su modo de espera como Eco, Activo o ninguno.

La nueva caja Sky Q ofrece muchas personalizaciones en lo que respecta a la calidad de imagen y sonido. A continuación se explica cómo configurar la caja para sacarle el máximo partido.

Para cambiar la resolución de la imagen, pulse el botón Inicio del mando a distancia, vaya a Configuración > Configuración y, a continuación, Audio Visual. Tiene varias opciones de resolución de imagen de hasta 4K para elegir. Una vez seleccionado uno, la pantalla cambia durante 15 segundos para asegurarse de que ha funcionado. Si no lo ha hecho, no se asuste, volverá a la configuración anterior.

Vaya a Ajustes > Configuración y, a continuación, Audio Visual y cambie el ajuste «Salida de audio digital HDMI» de Normal a Dolby Digital o Dolby Digital Plus. Una vez activado, recibirás contenido habilitado para Atmos si estás conectado a través de HDMI a un sistema de sonido compatible con Dolby Atmos, y estás viendo contenido donde Atmos está disponible.

Si utilizas un cable óptico, es posible que surjan problemas de sincronización de labios en tus vídeos. Para resolver esto, vaya a Ajustes > Configuración > Audio Visual > Retraso de salida de audio digital y cambie el retardo de milisegundos. Probablemente tendrá que experimentar con las diferentes opciones.

Si quieres que tu televisor salga a la vida y vaya al canal correcto cuando enciendes Sky Q, ve a Ajustes > Audio Visual y configura el control HDMI para estar encendido.

Ve a Configuración, Preferencias y, a continuación, establece «Formato de descarga predeterminado de demanda HD» en HD. Ahora, cuando hay una grabación HD disponible, la caja se descargará automáticamente en alta definición.

Con la caja Sky «classic», la compañía te permitió apagar automáticamente la caja por la noche si no se estaba utilizando. Con Sky Q, Sky ha ido un paso más allá; ahora puedes configurarlo para que entre en modo de espera en cualquier momento cuando no esté en uso. Para cambiar la configuración del modo de espera, vaya a la página de configuración principal, Preferencias y opte por tener su modo de espera como Eco, Activo o ninguno.

La nueva caja Sky Q ofrece muchas personalizaciones en lo que respecta a la calidad de imagen y sonido. A continuación se explica cómo configurar la caja para sacarle el máximo partido.

Para cambiar la resolución de la imagen, pulse el botón Inicio del mando a distancia, vaya a Configuración > Configuración y, a continuación, Audio Visual. Tiene varias opciones de resolución de imagen de hasta 4K para elegir. Una vez seleccionado uno, la pantalla cambia durante 15 segundos para asegurarse de que ha funcionado. Si no lo ha hecho, no se asuste, volverá a la configuración anterior.

Vaya a Ajustes > Configuración y, a continuación, Audio Visual y cambie el ajuste «Salida de audio digital HDMI» de Normal a Dolby Digital o Dolby Digital Plus. Una vez activado, recibirás contenido habilitado para Atmos si estás conectado a través de HDMI a un sistema de sonido compatible con Dolby Atmos, y estás viendo contenido donde Atmos está disponible.

Si utilizas un cable óptico, es posible que surjan problemas de sincronización de labios en tus vídeos. Para resolver esto, vaya a Ajustes > Configuración > Audio Visual > Retraso de salida de audio digital y cambie el retardo de milisegundos. Probablemente tendrá que experimentar con las diferentes opciones.

Si quieres que tu televisor salga a la vida y vaya al canal correcto cuando enciendes Sky Q, ve a Ajustes > Audio Visual y configura el control HDMI para estar encendido.

Ve a Configuración, Preferencias y, a continuación, establece «Formato de descarga predeterminado de demanda HD» en HD. Ahora, cuando hay una grabación HD disponible, la caja se descargará automáticamente en alta definición.

Con la caja Sky «classic», la compañía te permitió apagar automáticamente la caja por la noche si no se estaba utilizando. Con Sky Q, Sky ha ido un paso más allá; ahora puedes configurarlo para que entre en modo de espera en cualquier momento cuando no esté en uso. Para cambiar la configuración del modo de espera, vaya a la página de configuración principal, Preferencias y opte por tener su modo de espera como Eco, Activo o ninguno.

Ya sea que estés viendo la televisión en vivo o descargando cajas para atracar, Sky Q ahora hace que sea aún más fácil ver tus programas de televisión favoritos. Sin embargo, tienes que conocer los trucos para sacar el máximo provecho de la experiencia, de lo contrario, podrías perderte.

En lugar de ir directamente a la sección Grabaciones en Sky Q, puede acelerar el proceso de acceso a las cosas que está a mitad de camino viendo yendo a la opción Continuar en el menú principal.

Sky Q, al igual que Sky HD, destaca los nuevos programas que puedes ver. Hay dos maneras de obtener inspiración. El primero es Top Picks y el segundo es la opción New Series. Para llegar a Top Picks simplemente pulsa el botón Inicio del mando a distancia.

Puede averiguar si hay más episodios disponibles de sus programas favoritos yendo a las páginas de información individuales de un espectáculo y luego seleccionando el botón «más episodios» en la parte superior derecha de la información principal. Aquí puede ver lo que es «En esta semana» o lo que está disponible para descargar «Bajo demanda».

Si estás muy interesado y has pulsado el botón Eliminar por error, pero aún no has terminado de ver un episodio, puedes deshacer los programas pulsando el botón Cielo del mando a distancia y yendo a las grabaciones. Una vez aquí, desplácese hacia abajo hasta «Eliminado». Sky Q te muestra todo el contenido que has eliminado anteriormente y te permite «eliminarlo» si has cometido un error. También puedes «eliminar para siempre» cualquier programa que no quieras que otros se enteren o que obstruya el almacenamiento. Sí, tu secreto de Hogar y Fuera sigue a salvo.

Pulse el botón Sky en el mando a distancia. Ve a Programado y es aquí donde puedes ver qué programas tienes planeado grabar en el futuro. Si ves algo que no quieres, puedes cancelar la grabación desde esta página también.

Con la capacidad de grabar muchas cosas a la vez, así como descargar un montón de programas y películas, es posible que se quede sin espacio en el disco duro con bastante rapidez. Puede administrar el espacio en disco presionando el botón Sky del mando a distancia y, a continuación, seleccionando Espacio en disco. Aquí puedes ver lo que está ocupando espacio y eliminar el contenido que ya no quieres.

La Sky Q EPG (Electronic Programming Guide) se puede configurar para resaltar todos los programas que tienen subtítulos o descripción de audio disponibles en la Guía de TV. Para activar esta opción pulsa el botón Inicio del mando a distancia, ve a Ajustes > Accesibilidad y selecciona Resaltar programas. A continuación, puede elegir entre resaltar Audio desc. o Subtítulos, pero lamentablemente no ambos.

Con el mando Sky Q Touch Remote puedes volver rápidamente al último canal que estabas viendo deslizando de izquierda a derecha en el panel táctil del mando táctil. Es muy útil si esperas saltar entre dos programas al mismo tiempo.

Mientras ve un canal de TV, puede desplazarse a través para ver lo que hay en otros canales. Para ello, pulsa el panel táctil del mando Sky Q Touch y, a continuación, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo. Si haces una pausa durante un par de segundos, la imagen que acompaña al listado surtirá vida y te mostrará lo que está sucediendo.

Pulse seleccionar en el panel táctil o el botón «i» del mando a distancia y, a continuación, deslice el dedo hacia la derecha para ver qué hay después en ese canal.

Si te suscribes a Sky Movies hay un montón de consejos y trucos para sacar aún más de Sky Q.

Presione el botón Inicio del mando a distancia, desplácese hacia abajo hasta Sky Movies y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta Actores. Aquí encontrarás una lista de nombres como Samuel L. Jackson, Tom Cruise o Julia Roberts, por ejemplo, y todas las películas Sky tiene disponibles para ver con esos actores

. .

Sky Q enumera las películas que son similares a la que has seleccionado en una sección llamada «Más como esta». En la lista de películas individual de la película que has encontrado, desplázate hacia la derecha y debajo de «Iniciar descarga, cancelar descarga» selecciona «Más información». En esta pantalla, desplácese hacia abajo hasta la opción «Más como esto» para buscar otras películas similares que estén disponibles. Eso podría ser secuelas, precuelas o simplemente otras películas del mismo género.

Las cajas Sky Q te permiten transmitir música a través de una aplicación Vevo dedicada o puedes escuchar tu propia música en tu teléfono a través de AirPlay para iPhone o Bluetooth para todos los demás.

Siempre has podido escuchar la radio en tu Sky Box, pero Sky Q lo hace más fácil una vez que sabes dónde está. Pulsa el botón Inicio del mando a distancia, ve a Música > Radio. Aquí puedes seleccionar entre 25 estaciones diferentes y empezar a escuchar de inmediato. Puedes grabar programas individuales, pero no puedes vincular Series.

Sky Q viene con el canal de vídeo musical Vevo, así como YouTube y Spotify. Accede a estas aplicaciones en Sky Q. pulsando el botón Inicio del mando y desplázate hacia abajo hasta Video en línea.

Sky Q te permite compartir música a través de AirPlay a través de tu iPhone, iPad o iTunes en tu Mac, aunque no hace vídeo. Puede disfrutar de su música a través de los altavoces del televisor o del sistema de sonido conectado al televisor. El dispositivo tiene que estar en la misma red que el cuadro Sky Q, pero puede transmitir a una caja Sky Q o a todas ellas.

Si tienes un PC o un dispositivo Android, puedes transmitir tu música a tus casillas Sky Q. Simplemente vincula tu dispositivo con el cuadro Sky Q pulsando Inicio en el mando a distancia y, a continuación, vaya a Ajustes > Música. Añadir un nuevo dispositivo Bluetooth. Una vez que haya encontrado el dispositivo, empareja, escriba el código de emparejamiento y, a continuación, conéctese. Puede enumerar hasta 12 dispositivos a la vez.

Si quieres detener a tus hijos adolescentes en streaming todo tipo de música que no entiendes a través de tu nuevo y brillante caja Sky Q, puedes desactivar la función por completo. Ve a la pantalla de inicio > Ajustes > Música y desactiva «Permitir que se envíe música a este cuadro». La paz y la tranquilidad se reanudarán rápidamente una vez más.

Puedes gestionar la configuración de la familia por caja en Sky Q, por lo que si tienes más de una caja Sky Q en tu casa, es aconsejable comprobar la configuración de todos los dispositivos. Pulsa Inicio en el mando a distancia y, a continuación, ve a Ajustes > Parental. Escriba su alfiler. Para empezar, será 0000, lo que has tenido anteriormente con el cuadro Sky «classic», o los últimos cuatro dígitos de tu tarjeta de visualización. Aquí tiene una serie de opciones.

Pulsa el botón Inicio del mando a distancia, ve a Ajustes > Parentales > Familia y selecciona si quieres que el cuadro Sky Q te pida un PIN cuando compres algo en taquilla o un alquiler en Sky Store. Independientemente de lo que hayas configurado, siempre se requerirá un PIN para Buy & Keep.

Pulsa el botón Inicio del mando a distancia, ve a Ajustes > Parentales > Familia y selecciona si quieres «Ocultar contenido para adultos». Si está activado, todos los canales para adultos se eliminarán de la Guía de TV y todas las grabaciones para adultos se ocultarán de las grabaciones. Esto no afecta al contenido clasificado 18.

Sky Movies reproduce muchas películas a lo largo del día que no son adecuadas para algunos públicos más jóvenes, y lo último que quieres es escuchar que tus vacaciones escolares han sido arruinadas por un niño traumatizado viendo American Psycho a las dos de la tarde. Para detener esto, pulsa el botón Inicio del mando a distancia, ve a Ajustes > Parental > Familia y activa el PIN en la reproducción previa a la cuenca hidrográfica. Ahora cualquier cosa de 12 años o más que se muestre antes de las 20:00 requerirá un PIN para verlo.

Si quieres restringir todo en función de la edad, puedes, aunque esto, en la práctica, significa que tendrás que escribir tu PIN cada vez que veas algo. Pulsa el botón Inicio del mando a distancia, ve a Ajustes > Parentales > Clasificaciones y selecciona la «Restricción de edad» que quieras bloquear. Puede elegir entre ninguno, U, PG, 12+, 15+ y 18+.

Videos interminables que te defraudas? No hay problema. Puedes bloquear todo YouTube de una sola vez en cualquier caja individual. Pulsa el botón Inicio del mando a distancia, ve a Ajustes > Parental > Aplicaciones y vídeo y configura «Bloquear acceso a YouTube» en activado.

Puede convertir su iPad o un equivalente de Android en una caja Sky Q, con algunas pero no todas las mismas funciones que las cajas Sky Q Mini. Estos son algunos consejos para ver Sky Q sobre la marcha.

Inicia la aplicación Sky Go, ve a grabaciones y elige lo que quieres ver. Tendrá que estar en la misma red Wi-Fi para acceder a su caja.

Algunos programas, pero no todos debido a restricciones de derechos, se pueden descargar en un dispositivo iPad o Android para verlos cuando no está conectado a través de la aplicación Sky Go. Tienes que descargarlos antes de salir de casa. Para comprobar qué programas o películas puedes descargar o descargar, en la aplicación ve a Grabaciones y luego Descargar.

Aunque no puedes acceder a tus grabaciones de Sky Q Box mientras estés donde estés, puedes seguir viendo TV en directo o programas y películas a la carta a través de la aplicación Sky Go. Abre la aplicación, ve a Guía de TV y, a continuación, selecciona el canal que quieres ver. La primera vez que lo hagas se te pedirá que introduzcas tu SkyID y contraseña y entonces estás listo para irte.

Tendrá que configurar su caja Sky Q para reproducir contenido 2160p siempre que su caja lo admita Diríjase a Configuración>Configuración>Audio Visual y establezca su resolución a 2160p. Es posible que ya se haya detectado automáticamente durante la configuración inicial.

La caja determinará si el televisor 4K tiene color de 10 u 8 bits y establecerá esa opción en consecuencia. Se le pedirá que confirme la nueva configuración.

Cuando los programas están disponibles en 4K Ultra HD, puede pulsar el botón rojo para cambiar para ver el contenido en 4K.

Cuando no intentes sacar el máximo provecho de la caja para ayudarte a ver películas y programas de televisión, puedes usarlo para hacer otras cosas, como revisar tu factura Sky o cambiar tus detalles de pago.

Para asegurarse de que está en la versión más reciente del software, presione Inicio en el mando a distancia y, a continuación, vaya a Configuración > Información del sistema. Desplácese hacia abajo hasta Versión de software y, a continuación, hasta Configuración. Seleccione Descarga de software y espere a que finalice la actualización de software, si hay alguna disponible. Una vez que la actualización haya terminado, ponga el cuadro Sky Q en modo de espera para que la actualización surta efecto.

Presione Inicio en el mando a distancia, luego vaya a Configuración > Parental > Escriba su número PIN y, a continuación, desplácese hacia abajo y seleccione Cambiar PIN. Aquí escriba lo que desea que el nuevo PIN sea dos veces y se cambiará.

Si has olvidado tu PIN o tus hijos lo han borrado (lo más probable es que sea el caso), puedes restablecerlo pulsando el botón Inicio del mando a distancia, desplazándote hasta Mi cuenta y luego selecciona Restablecer PIN. A continuación, se le pedirá que cree un nuevo código de 4 dígitos.

Vaya a la pantalla de inicio y desplácese hacia abajo hasta la sección Ayuda. Deslizar o presionar la flecha para ir a la derecha le llevará a una página de ayuda que le dará clips de tutorial de vídeo de un minuto sobre áreas como cómo grabar, reproducir música o administrar la configuración familiar.

