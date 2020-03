¿Qué es Sky Q, cuánto cuesta y cómo puedo obtenerlo?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Sky Q es el producto premium de Sky, ahora ofrecido como la opción de facto para los recién llegados a Sky TV .

Los usuarios existentes de Sky + pueden actualizarse a Sky Q a tarifas reducidas , y la compañía desea cambiar a todos sus clientes a la plataforma. Pero, ¿qué es exactamente Sky Q ? ¿Qué ofrece y por qué es diferente a otros servicios de televisión paga?

Respondemos esas preguntas y más a continuación, ya que le damos todo lo que quería saber sobre Sky Q.

Sky Q no es solo un servicio, sino una familia completa de dispositivos. Incorpora una serie de elementos mejorados sobre las cajas Sky +, a la vez que proporciona muchas de las funciones que espera de la compañía de TV.

La gama de dispositivos de hardware Sky Q comienza con un decodificador Sky Q de 2 TB de alta gama diseñado para sentarse en la sala de estar, al igual que la caja Sky + HD de menor especificación. También hay un segundo decodificador principal, el Sky Q 1TB, que tiene un disco duro más pequeño y carece de algunas características (como el soporte Ultra HD), pero es una gran alternativa para aquellos con un presupuesto.

También hay otros dispositivos y formas de conectarse, con una caja Sky Q Mini para extender la experiencia Sky Q a otras habitaciones (reemplazando Sky Multiroom), un enrutador de Internet Sky Q Hub, aplicaciones Sky Q para dispositivos móviles y un control remoto Sky Q Touch con control de voz (irregular). El control remoto tiene un panel táctil, aunque también hay una versión más simple que solo tiene flechas.

El resultado lo abarca todo, permitiéndole ver lo que quiera, donde quiera y cuando quiera.

La configuración actual de Sky Q requiere una antena parabólica conectada al decodificador de 1TB o 2TB.

La caja principal Sky Q reemplaza la caja tradicional Sky + o Sky + HD debajo de su televisor. Ofrece un diseño delgado, por lo que es más compacto que las cajas Sky + anteriores.

Hay dos cajas disponibles, el modelo de 2TB es el más avanzado con 12 sintonizadores de TV, lo que permite la grabación de hasta seis canales mientras se ve un séptimo (el resto se usa para otras funciones, incluido uno reservado para eventos 4K UHD en vivo). También es compatible con 4K Ultra HD con una gran cantidad de contenido de Sky Cinema, Sky Sports y TV disponible para ver en esa resolución. El soporte HDR ( High Dynamic Range ) está planeado, pero se ha retrasado .

La caja de 1TB que aún le permitirá almacenar hasta 500 horas de contenido Full HD y también es compatible con 4K Ultra HD. Anteriormente había una caja Sky Q de 1 TB diferente, pero no era compatible con Ultra HD.

Se añaden nuevas funciones regularmente, como el soporte de sonido envolvente Dolby Atmos . Netflix y Disney + ahora están disponibles en ambas cajas Sky Q (y en las cajas Sky Q Mini). Puede suscribirse a Netflix o Disney + a través de su factura de Sky (para una integración completa con la interfaz Sky Q) o usar una cuenta de Netflix existente para ver a través de una aplicación.

También se ha agregado un Modo seguro para niños que le brinda la opción de bloquear cualquier casilla de Sky Q (incluido un Mini, como se muestra a continuación) en la sección Niños en la pantalla del menú. Eso garantiza que los niños solo puedan acceder al contenido apropiado para ellos mientras el cuadro está en ese modo.

Sky dijo originalmente que la personalización de la página de inicio también estaba en camino, que también funcionará con los deportes para que pueda elegir su propio equipo de fútbol, por ejemplo. Esto realmente no ha sucedido, pero la interfaz refleja sus hábitos de visualización.

La caja Sky Q Mini es su puerta de entrada para ver el contenido de Sky en otras habitaciones. Esto se conecta a su caja principal Sky Q, ya sea por Wi-Fi o mediante una red eléctrica, lo que le permite usar su cableado eléctrico para transportar la información entre las cajas. La red Powerline está integrada en los dispositivos Sky Q.

Tiene dos propósitos. Primero, se activará para garantizar una conexión estable entre las cajas cuando se transmite video si hay una caída en la conexión Wi-Fi por cualquier motivo. Esto también funcionará si está con algún proveedor de servicios de banda ancha.

Luego está la posibilidad de convertir sus cajas Sky Q Mini en extensores de Wi-Fi: puntos de acceso adicionales repartidos por toda la casa. Esto también utiliza la conexión de línea eléctrica, pero solo funcionará si también tiene Sky Broadband y el enrutador Sky Q Hub.

Obtiene acceso completo a todas las funciones de Sky Q a través de la caja Mini, ya sea televisión en vivo, ver grabaciones almacenadas en las cajas principales de Sky Q o ver contenido a pedido. Sin embargo, solo funcionan en 720p HD, no en Full HD o 4K Ultra HD.

Además, incluso si tiene una caja Sky Q 2TB capaz de reproducir contenido 4K, las cajas Sky Q Mini solo pueden reproducir video en Full HD.

El control remoto principal incluye el tacto, por lo que hay menos presión sobre los botones y más deslizamiento para ayudarlo a moverse. También es un control remoto Bluetooth, por lo que no hay necesidad de línea de visión, perfecto para aquellos que desean ocultar la caja Sky Q fuera de la vista.

Una nueva versión del control remoto también le permite elegir usar clics en lugar de deslizar y controles táctiles; se puede seleccionar a través de la configuración de Sky Q. Las nuevas cajas se envían con el nuevo control remoto.

No importa qué versión tenga, cuenta con un micrófono incorporado, que funciona con la funcionalidad de búsqueda por voz. Al mantener presionado un botón en el costado del control remoto, los clientes pueden buscar programas y películas a través de comandos de voz, como "películas de Tom Hanks con cinco estrellas" o "juego de Liverpool". No funciona perfectamente y ciertamente no tiene parche, dice el reconocimiento de voz de Google Assistant o Alexa.

Hay un enrutador de banda ancha 802.11ac dedicado para sentarse detrás de Sky Q, aunque puede usarlo con otros proveedores de banda ancha. Al igual que todas las cajas de TV Sky Q, este enrutador para Sky Broadband integra redes de línea eléctrica, por lo que puede usar el cableado de la red para conectarlo a sus dispositivos Sky Q y usar sus capacidades de Wi-Fi.

También puede hacer que cualquiera de los cuadros Sky Q actúe como un punto de acceso Wi-Fi para su Sky Broadband. Si te cuesta obtener una señal en el piso de arriba o en tu cueva de hombres, Sky Q ahora debería resolver ese problema.

Uno de los mayores talentos del sistema Sky Q es que puede ver su contenido en diferentes salas y en diferentes dispositivos. Esto es gracias a los múltiples sintonizadores en los decodificadores Sky Q que le permiten grabar y compartir contenido en la casa.

La caja Sky Q Mini no necesita estar conectada a su antena parabólica, funciona de forma inalámbrica (o mediante conectividad de línea eléctrica), por lo que es una solución de dormitorio perfecta. Está integrado con el cuadro principal, lo que le permite ver contenido en vivo o grabado, así como ver servicios de recuperación y bajo demanda.

Lo mismo ocurre con la aplicación de tableta / teléfono inteligente, que le permite ver en diferentes habitaciones, en su iPad o tableta Android, por ejemplo. Esto ahora usa la aplicación principal Sky Go, después de un cambio de Sky que actualizó la aplicación Sky Go y enlató la aplicación Sky Q original separada.

Sky Q funcionará en hasta dos tabletas o teléfonos inteligentes y tres televisores simultáneamente. Puede actualizar esto a cuatro dispositivos móviles si tiene Sky Go Extra. Grabará hasta seis canales a la vez, todo gracias a esos 12 sintonizadores de TV en la caja de 2TB.

No solo puede mirar en diferentes habitaciones a través de este acuerdo súper conectado, sino que puede pausar y reanudar en otro lugar, como lo puede hacer en la mayoría de los servicios de transmisión.

Puedes fluir de una habitación a otra y mirar lo que quieras. No tiene que tender cables alrededor de su casa y usar un desintegrador IR solo porque quiere ver Sky arriba, ya que Sky Q está diseñado para hacer exactamente eso.

No todos los programas grabados están disponibles para descargar y ver sin conexión gracias a problemas de derechos, pero la gran mayoría de los programas están disponibles.

Sky Q tiene muchas más imágenes que las plataformas Sky anteriores. La interfaz principal tiene todo claramente establecido, como On Demand, Grabaciones, Guía de TV y más a la izquierda con imágenes de contenido a la derecha.

Home intuitivamente le ofrece contenido adecuado para usted. Muestra programas que no tuvo la oportunidad de terminar de ver, sus últimas grabaciones, así como otras recomendaciones basadas en sus hábitos de visualización. Estos también incluyen programas de Netflix o Disney + si se suscribe al paquete Ultimate On Demand de Sky .

El deporte ahora se puede ver a través de partidos en vivo o profundizando en su deporte favorito y buscando lo que está disponible de esa manera. Las transmisiones Ultra HD también se pueden iniciar o grabar desde allí.

Un toque del botón remoto muestra una barra lateral con aplicaciones que están disponibles rápidamente, con la integración de cosas como fotos y videos de Facebook, o una barra lateral para acceder a las noticias de Sky Sports, por ejemplo. También podrá acceder a aplicaciones como Vevo, Spotify y YouTube. También puede transmitir YouTube a la caja desde un dispositivo mientras también funciona con AirPlay pero solo para audio; no puede AirPlay video.

El servicio 4K de Sky ahora ofrece una saludable mezcla de eventos deportivos en vivo, entregados a través del sintonizador de TV adicional dedicado, y a pedido y programas de TV. Hay muchas películas 4K para ver si tiene una suscripción a Sky Cinema como parte de su paquete, todas disponibles para ver a pedido.

Los juegos de series de cajas también están disponibles. Se descargan en su caja, pero puede comenzar a verlos poco después de que comience la descarga, dependiendo de la velocidad de su conexión de banda ancha.

The Sky Store también cuenta con contenido Ultra HD, con muchos éxitos de taquilla recientes disponibles para alquilar.

Sky Q está disponible en la tienda en línea de Sky, a partir de £ 25 al mes en un contrato de 18 meses . Para obtener más información, lea nuestra reseña de Sky Q: ¿El futuro de la televisión multisala?