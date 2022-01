Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En CES 2022 no había duda de que la pantalla de TV Micro LED de Samsung era asombrosa en su escala pura, fidelidad visual y en presentar lo mejor de lo mejor cuando se trata de alto rango dinámico (HDR). Este es el futuro de la televisión.

Luego supimos cuál se espera que sea el precio: más de $ 100,000, potencialmente hasta $ 150,000 (sin embargo, aún no hay un precio oficial, por lo que es mejor adivinarlo en el momento de escribir este artículo, según los comentarios de los expertos de la industria).

Entonces, ¿cómo puede un televisor justificar que cueste tanto como un automóvil deportivo? Bueno, porque micro LED de Samsung es más o menos el coche deportivo del mundo de la televisión.

En primer lugar: solo mire nuestras fotos, tomadas en el evento First Look de Samsung durante CES 2022. La compañía coreana había reservado un salón de baile en el Caesars Palace para exhibir su gama completa de televisores, desde los paneles Micro LED, a sus consumidores más ( pero aún de alta gama) Neo QLED 4K y 8K , hasta su rango de estilo de vida, incluido el asombroso The Frame 2022 sin reflejos .

Los televisores son notoriamente difíciles de fotografiar, especialmente en entornos oscuros con múltiples fuentes de luz, pero estos paneles Micro LED brindan negros profundos y blancos tan épicos que es casi como fotografiar una escena. ¿Ves cómo los negros continúan en la oscuridad que rodea el panel? Así de ricas son estas imágenes; de hecho, son mucho más ricas en persona, es casi imposible de describir sin estar realmente frente a una.

Ese es el gran atractivo de Micro LED: sus LED microscópicos, que se autoiluminan por píxel de la pantalla (al igual que lo hace un panel OLED, solo Micro LED usa material inorgánico), permiten un control ultra preciso de la iluminación con el que nada más en el mercado puede competir. . Esto también trae el beneficio de niveles de negro ultrabajos, nuevamente como OLED, pero con un brillo máximo mucho más alto.

Pero volviendo a la pregunta: ¿es eso lo suficientemente bueno como para hacer que quieras separarte de seis cifras? Bueno, seamos realistas, la mayoría de la población mundial nunca tendrá tales sumas disponibles. Realmente, el precio es indicativo de la alta tasa de fallas en el proceso de producción, lo que significa comenzar de nuevo, con nuevo módulo y todo, y el enorme tamaño del panel, con el escaparate CES 2022 mostrando el trío de 89-, 101- y 110- modelos en pulgadas. Incluso el más pequeño es enorme, y ofrece una experiencia completamente inmersiva, ya que no hay bisel (bueno, es una relación pantalla-cuerpo del 99,9%).

La conclusión más importante, en realidad, es que con la práctica, Samsung podrá perfeccionar su forma de arte: el precio de los micro LED debería reducirse a medida que aumentan la experiencia y los procesos de producción de la empresa, y los tamaños de los paneles se reducen para estar más en línea con lo que la mayoría de los consumidores. son posteriores (es decir, paneles de 55 pulgadas y similares).

En última instancia, ver un televisor Samsung Micro LED en persona se trata del lujo de esa experiencia, no del escenario imaginario de tener uno ahora mismo. Pero qué placer visual es, y es genial ver a Samsung comprometiéndose con este formato unos tres años después de anunciar por primera vez The Wall en CES 2019 .