Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay mucho que decir sobre la reanudación de eventos en persona: si no fuera por el CES 2022 en el futuro, no habríamos podido ver el televisor The Frame 2022 de Samsung con nuestros propios ojos.

Y estamos muy, muy contentos de haberlo hecho: pero este es un panel absolutamente asombroso. ¿Podría ser nuestra elección del programa?

¿Por qué? Porque la versión 2022 de The Frame despliega un panel antirreflectante que se describe como "sin reflejos". Esto ha sido certificado por UL Labs .

Tampoco es una exageración: enfocamos la linterna de nuestro teléfono en el panel y no se reflejó en nosotros como un espejo. Las lámparas cercanas en la sala de exhibición CES 2022 a puertas cerradas de Samsung, donde también se burlaron de nosotros para ver el prototipo QD-OLED (el único en el mundo fuera de la sede de Samsung), tampoco afectaron a The Frame, aunque los paneles Neo QLED cercanos de hecho se reflejaron.

Entonces, ¿por qué es importante? La opinión de Samsung es que puede mostrar más que solo televisión en un panel de este tipo. Puede colocar obras de arte de galerías, por ejemplo, y exhibirán una apariencia genuina de lienzo. Es tan auténtico que querrá extender la mano y tocar la pantalla, razón por la cual también hay un revestimiento resistente a las huellas dactilares en el panel, para que las cosas se vean más impecables.

Sin embargo, creemos que hay mucho más que eso, ya que un panel sin deslumbramiento en una sala de estar que tiene ventanas grandes y sufre reflejos de varias fuentes de luz se beneficiará claramente. Sin mencionar que el panel aquí, con una resolución de 4K y compatible con 120Hz, es una maravilla con todos los estándares más recientes en pleno efecto.

Para ser certificado como libre de deslumbramiento, The Frame 2022 tuvo que pasar las pruebas de umbral establecidas por UL, que califica la reflexión, la incomodidad y la discapacidad, estableciendo una calificación de deslumbramiento unificada (UGR) para cada uno. El Marco, claramente, pasó con gran éxito. Es un panel como ningún otro que hayamos visto.

Sin embargo, en esta etapa, Samsung no ha publicado los números de modelo definitivos, pero podrá comprar este impresionante televisor en tamaños de 32 a 85 pulgadas. Si tiene la oportunidad de ver uno, le recomendamos encarecidamente que lo haga; de hecho, es una hazaña impresionante haberlo logrado.