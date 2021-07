Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung ha anunciado una nueva versión de The Wall, la pantalla modular que mide más de 1,000 pulgadas.

La última pantalla de la serie IWA todavía está dirigida a empresas y propiedades comerciales, una mala noticia para cualquiera que desee usarla como televisión en la pared de su mansión, con mejoras en los colores de la pantalla y una reducción en su grosor.

Como era de esperar, Samsung no ha incluido un precio para la pantalla MicroLED, aunque sabemos que sus LED son hasta un 40 por ciento más pequeños que el modelo del año pasado, así como la inclusión de un nuevo procesador de inteligencia artificial que funciona para eliminar el ruido y mejorar la calidad y el contraste.

Eso debería conducir a una calidad de imagen mucho mejor en la pantalla, con la modularidad que le permite cambiar entre varias resoluciones, como 8K a 16K.

Esto también permite a los propietarios organizarlo de diferentes maneras: convexo, cóncavo, inclinado, colgado en el techo, montado en las paredes o en forma de L, con la pantalla ahora con una frecuencia de actualización de 120Hz y 1.600 nits. de brillo.

Esencialmente, es el tipo de pantalla de primer nivel que probablemente verá en aeropuertos, publicidad exterior, complejos comerciales, con Samsung apuntando a elevar estas enormes pantallas comerciales al siguiente nivel al presentar la tecnología MicroLED.

Sigue la decisión de la compañía de incluir las pantallas mejoradas en sus televisores más orientados al consumidor para 2021.

En el CES a principios de este año, anunció un modelo MicroLED de 110 pulgadas aún ridículo, que luego fue seguido por ediciones de 76 y 99 pulgadas, probablemente lo suficientemente razonable como para llegar a algunos hogares. Y si no, siempre hay el resto de televisores de estilo de vida de Samsung para explorar, que ahora incluyen The Frame , The Serif, The Sero, The Terrace y The Premiere.