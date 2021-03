Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung finalmente lanzará al mercado sus televisores Micro LED de 110 y 99 pulgadas a finales de este mes, y uno de 88 pulgadas llegará a finales de este año. Sin embargo, el fabricante también ha revelado que hay un modelo aún más accesible en el horizonte.

Durante su evento en línea Unbox & Discover de marzo, anunció que un televisor Micro LED de 76 pulgadas está "en la hoja de ruta".

Este es un paso adelante significativo para la tecnología, ya que los tamaños de pantalla más pequeños han sido difíciles de lograr, al menos, si desea al menos una resolución de 4K.

Por supuesto, no hay información real sobre ninguna de las especificaciones del televisor de 76 pulgadas, pero nos sorprendería enormemente si no fuera 4K, especialmente considerando el alto costo probable. Micro LED no es una tecnología de televisión barata, eso es seguro.

Sin embargo, es muy posible que sea el mejor que existe. Al igual que OLED, utiliza píxeles autoiluminados que se pueden encender / apagar o atenuar. Eso significa que los niveles de negro pueden ser tan profundos como sea posible, mientras que las áreas más brillantes pueden perforar sin que la luz se derrame en las zonas circundantes.

Pero, como utiliza bombillas LED en miniatura en lugar de diodos emisores de luz orgánicos, es capaz de tener un brillo potencialmente mucho más alto, una vida útil más larga y sin problemas de retención de pantalla.

El primer conjunto de Samsung Micro LED fue The Wall, un sistema modular que podría resultar en una pantalla de hasta 292 pulgadas. Sin embargo, los televisores más recientes podrán instalarse automáticamente. Aunque a un costo.

Escrito por Rik Henderson.