El último Frame TV de Samsung puede rotar automáticamente entre horizontal y vertical

(Pocket-lint) - La línea de televisores de estilo de vida de Samsung ha tenido un impulso, con una nueva versión de The Frame TV que el fabricante coreano ha producido durante varios años.

Anunciado durante el evento previo a CES 2021 de Samsung, el The Frame de nueva generación tiene un truco bajo la manga: el modelo de 43 pulgadas rotará automáticamente entre paisaje y retrato según el contenido que esté mostrando. Sin embargo, no es la primera vez: el Sero TV de Samsung, lanzado en CES el año pasado, también rotó, pero estaba dirigido a aquellos que transmitían contenido desde sus teléfonos, como TikToks o contenido de Instagram, filmado en modo vertical.

El marco tiene ambiciones más elevadas porque está diseñado para parecerse a una imagen cuando no se está utilizando (en lugar de un gran rectángulo negro), por lo que el modo de retrato podría usarse para mostrar obras de arte o similares.

Samsung dice que la versión 2021 es aproximadamente un 46 por ciento más delgada que la generación anterior, mientras que los nuevos biseles acoplables vienen en cinco opciones de color y dos estilos diferentes, moderno y biselado, para combinar con la estética de cualquier habitación en la que se encuentre The Frame.

La versión original de The Frame se lanzó en 2017 y Samsung dice que hasta ahora ha vendido más de un millón de dispositivos. La cartera de televisores de estilo de vida de Samsung también incluye The Serif, The Sero, The Terrace y The Premiere, así como The Frame.

