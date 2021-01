Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Samsung será una fuerza a seguir en CES 2021 , aprovechando al máximo la feria digital con cuatro eventos durante las próximas semanas.

Samsung comienza el 6 de enero y tiene una serie de lanzamientos en diferentes partes de la compañía hasta el 14 de enero con Galaxy Unpacked , donde esperamos que se revele el nuevo Galaxy S.

Esa es la pregunta clave, porque hay un par de eventos que esperar. El primero se llama apropiadamente The First Look 2021 y Samsung dice que se tratará de pantallas. Tendrá lugar el 6 de enero a las 11 am EST. Aquí están los horarios internacionales:

San Francisco - 08:00 PST

Nueva York - 11:00 EST

Londres - 16:00 GMT

Berlín - 17:00 CET

Bombay - 21:30 IST

Tokio - 01:00 JST, 07 de enero

Sídney - 03:00 AEDT, 07 de enero

Sí, Samsung transmite en vivo sus notas clave en YouTube y hemos incorporado el video de arriba para que lo vea. La compañía también ofrece un mini sitio oficial de CES 2020 .

Será un año excelente para Samsung en 2021 y ciertamente parece que se anunciarán muchas cosas.

6 de enero

Samsung ha dicho que mostrará un "nuevo mundo de pantallas" en el evento First Look. No está claro exactamente qué productos podrían anunciarse, pero algunas de las imágenes teaser han mostrado múltiples formatos de visualización en varios tamaños. Sospechamos que se hablará de MicroLED y la compañía ya ha confirmado que ofrecerá televisores MicroLED a partir de principios de 2021.

11 de enero

La principal "conferencia CES" de Samsung parece ser el segundo evento que organiza, llamado Better Normal For All. Sospechamos que este será un lanzamiento de tecnología de consumo de arriba hacia abajo que probablemente cubrirá una gama más amplia de productos. A menudo, esta es una de las conferencias magistrales de CES que más atención atrae. La compañía podría usarlo para lanzar un nuevo Chromebook, probablemente lanzará productos de audio, incluidos los Buds Pro y quizás altavoces conectados. ¿Galaxy Home tendrá un lanzamiento adecuado?

12 de enero

Hay un evento de Exynos programado para el 12 de enero en el que se espera que Samsung presente el Exynos 2100, que se cree que impulsará la nueva familia de dispositivos Samsung Galaxy S21.

14 de enero

Hemos hablado de Galaxy Unpacked en una función separada, pero esperamos el lanzamiento del Galaxy S21, Galaxy S21 + y Galaxy S21 Ultra en el evento.

Escrito por Mike Lowe. Edición por Chris Hall.