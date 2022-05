Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Apple Music ha llegado a Roku.

Eso significa que, si tienes un televisor Roku o un dispositivo Roku, ahora puedes reproducir canciones y vídeos del servicio de suscripción musical de Apple. Roku anunció el lunes que la"aplicación estará disponible para su descarga a lo largo del día de hoy". Hay que tener en cuenta que Apple Music está disponible en la plataforma Fire TV de Amazon desde hace unos tres años y también está disponible en la PlayStation 5.

Ha tardado en desplegarse más allá del propio ecosistema de Apple. Y, por desgracia, incluso en Roku, no será compatible con todas las funciones. Por ejemplo, Apple Music en Roku no ofrecerá audio sin pérdidas o espacial "en este momento", según ha declarado un portavoz de Roku a los medios. Sin embargo, estas características no se limitan a los dispositivos de Apple, ya que actualmente están disponibles en Apple Music para Android.

Puedes descargar Apple Music desde laRoku Channel Store. Te ofrecerá acceso a tu nueva o actual suscripción a Apple Music, además de a toda tu biblioteca musical en todos tus dispositivos. Solo tienes que iniciar sesión o crear un nuevo ID de Apple para empezar a escuchar Apple Music en tu reproductor Roku, televisor o barra de sonido como el Roku Streambar Pro.

La suscripción a Apple Music está disponible por 9,99 dólares al mes en Estados Unidos. Los nuevos clientes pueden aprovechar la oferta de un mes de prueba gratuita.

Para saber más sobre Apple Music y su funcionamiento, consulta la guía de Pocket-lint.

Escrito por Maggie Tillman.