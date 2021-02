Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Aparentemente, Roku espera crear su propio contenido interno, incluidos programas de televisión y películas originales.

Según una reciente lista de trabajos compartida por la compañía en LinkedIn (a través de Protocolo ), Roku mencionó que está buscando un abogado de producción líder para "trabajar en su lista en expansión de contenido original", incluidas "producciones originales episódicas y de largometraje".

Actualmente, Roku no realiza ninguna programación original. Adquirió el contenido de Quibi , además tiene The Roku Channel, un servicio de transmisión con publicidad con acceso a programas de televisión, películas y noticias en vivo de terceros. Pero el propio Roku aún no ha entrado en el negocio de la producción de contenido.

Tenga en cuenta que los diversos competidores de hardware de Roku, desde Amazon hasta Apple, hacen sus propios programas de televisión y películas originales. Tampoco olvidemos que prácticamente todos los servicios de transmisión, incluidos Netflix, Disney + y Hulu, también tienen brazos de producción internos. Para competir mejor con todos estos pesos pesados, Roku probablemente ve la programación original como la próxima gran frontera que debe conquistar.

Sospechamos que Rokus está muy lejos de anunciar algo, considerando que está en la fase de contratación de abogados de producción, pero aún así es emocionante. Tampoco está claro si este nuevo contenido será exclusivo de The Roku Channel, aunque lo mantendremos informado tan pronto como sepamos más.

Escrito por Maggie Tillman.