Roku prueba el control remoto recargable, pero ¿es necesario?

(Pocket-lint) - Roku ha lanzado un control remoto recargable para sus dispositivos de transmisión.

Encontrado en línea por Redditor Kingtut206, el Roku Voice Remote Pro está disponible en los EE. UU. Por $ 29.99 como parte de una "oferta por tiempo limitado". Actualmente se ofrece como parte del programa de acceso temprano del fabricante.

Además de una batería recargable no extraíble, que se carga a través de micro-USB, cuenta con funcionalidad de voz manos libres, un modo de buscador remoto perdido, accesos directos personales y escucha privada a través de un conector para auriculares.

Aparentemente, solo 2,000 unidades están disponibles en este período de prueba beta pero, si tiene éxito, podría implementarse en cantidades más significativas y en otras regiones, posiblemente incluido el Reino Unido.

Sin embargo, con toda honestidad, no estamos seguros de que realmente necesitemos otro dispositivo recargable en nuestras vidas. Ahorra costos y es un poco más ecológico deshacerse de las baterías AAA que se usan habitualmente, pero ya tenemos una letanía de dispositivos y artilugios que tenemos que cargar regularmente.

Además, después de haber usado los controles remotos recargables de Shield TV y Apple TV, no hay nada más irritante que querer ver algo y descubrir que algo tan simple como un control remoto no funciona porque no se ha cargado durante un tiempo.

Entonces, mientras que otros pueden encontrarlo un poco más útil, preferimos ceñirnos a las baterías convencionales por ahora. Al menos hasta que se incluya la carga inalámbrica. Podríamos ver que funciona en el futuro, con una plataforma de carga en un soporte AV.

Hmmmm, ¿dónde está ese número del Sr. Roku? ...

Escrito por Rik Henderson.