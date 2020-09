Roku Streambar es una barra de sonido compacta con habilidades de transmisión

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Roku ha anunciado el Streambar, un nuevo altavoz estilo barra de sonido que busca ser la actualización definitiva para su televisor, que no solo aumenta el sonido, sino que también brinda acceso a todos los servicios de transmisión más conocidos de Roku.

Este no es el primer producto de audio de la compañía, con el lanzamiento de Smart Soundbar y Subwoofer en 2019, aunque no se lanzará a nivel internacional completo. Ese no es el caso del Roku Streambar, que tiene un lanzamiento completo, por lo que estará ampliamente disponible a partir de mediados de octubre.

Comenzando por el lado del audio, el Streambar adquiere un formato compacto como el Sonos Beam , que mide 355 mm de ancho y 106 mm de alto. Ese es el tipo de tamaño que cabe debajo de su televisor en un soporte, sentado entre las piernas, aunque el montaje en la pared también es una opción.

Hay una variedad de conexiones en la parte posterior, que incluyen HDMI (ARC) y ópticas, lo que brinda una variedad de opciones para conectarse a su televisor, para que pueda obtener audio del sintonizador interno de su televisor, por ejemplo.

En el interior hay cuatro controladores de rango completo, dos dirigidos hacia adelante que actúan como un canal central, mientras que a la izquierda y a la derecha están inclinados hacia afuera para difundir el audio en la habitación y brindar una mayor sensación de separación. Hay soporte para Dolby Audio.

Streambar se conecta a Wi-Fi para proporcionar los servicios de transmisión por los que es conocido Roku, cubriendo una selección completa de los grandes éxitos como Netflix, Amazon Video, Disney +, Apple TV +, YouTube y selecciones regionales como BBC iPlayer y Hulu. Para aquellos en el Reino Unido, obtendrás todos los servicios terrestres de recuperación.

Ofrecerá 4K HDR de esos servicios de transmisión, si su televisor admite esos estándares.

El control remoto incluido brinda control universal de su televisor, al tiempo que ofrece accesos directos a los principales servicios. También ofrece soporte de voz y hay compatibilidad con Alexa, Google Assistant, y una actualización de software brindará soporte para Apple HomeKit, por lo que obtendrá soporte para Siri, por ejemplo.

El Streambar también se puede usar como un altavoz Bluetooth, mientras que esa actualización también agregará compatibilidad con Apple AirPlay 2 , por lo que será más conveniente para los propietarios de iPhone.

El nuevo Roku Streambar estará disponible a mediados de octubre con un costo de £ 129, y se verá como una buena actualización de una caja para su televisor.

Escrito por Chris Hall.