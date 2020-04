Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Roku ha traído su propio canal gratuito al Reino Unido.

El canal Roku ahora está disponible en todos los dispositivos Roku y televisores de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ofreciendo más de 10.000 películas y programas de televisión sin costo alguno.

Y, solo en el Reino Unido, las cajas Now TV y Sky Q también pueden acceder al servicio a través de una aplicación dedicada.

Al igual que su equivalente en los Estados Unidos, que ha existido por un tiempo, The Roku Channel es una plataforma publicitaria, lo que significa que no tiene que pagar por una suscripción. Ni siquiera necesitas iniciar sesión con un perfil: puedes iniciar el canal/aplicación y ver de inmediato.

La versión británica del servicio ofrece un montón de espectáculos y películas centradas en el Reino Unido y ganará más con el tiempo.

Actualmente puedes encontrar Homes Under the Hammer, Skins y Fifth Gear en la plataforma. Las películas incluyen Get Carter, The Wicker Man y Les Miserables.

« Con The Roku Channel estamos haciendo que sea fácil para los consumidores encontrar un gran entretenimiento gratuito y proporcionar valor adicional a los usuarios de Roku, ahora los titulares de dispositivos de TV y los clientes de Sky Q», dijo el vicepresidente de programación de Roku, Rob Holmes.

« La visualización con publicidad es una de las categorías de más rápido crecimiento en nuestra plataforma y estamos entusiasmados de satisfacer la demanda de televisión gratuita de los consumidores».

Además de contenido para adultos, hay una sección infantil y familiar de The Roku Channel que presenta espectáculos curados a mano que son de edad, adecuado para los niños, con una interfaz divertida y colorida, fácil de usar.

Puedes descargar The Roku Channel en tu dispositivo ahora.