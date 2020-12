Consejos y trucos de Roku: domina tu reproductor multimedia de transmisión

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ha conseguido un reproductor multimedia de transmisión Roku y desea conocer sus características ocultas. No hay problema.

Para ayudarlo a aprovechar al máximo su decodificador, hemos reunido 21 cosas interesantes que probablemente no sabía que eran posibles en la plataforma Roku. Por ejemplo, hemos incluido un consejo sobre cómo transmitir medios locales desde sus dispositivos. También hemos mencionado trucos, como cómo reorganizar sus canales de transmisión o transformar la pantalla de su televisor en una chimenea crepitante.

Míralos todos a continuación.

Cuando agrega canales, se organizan automáticamente de forma predeterminada en la pantalla de inicio. Pero puede reorganizarlos como prefiera. Con su control remoto Roku, seleccione el canal de su sección Mis canales, luego Opciones (*) y Mover canal.

El tema predeterminado de Roku es bastante violeta, pero si desea cambiarlo, vaya a Configuración, luego Temas y pruebe uno de los otros temas gratuitos (incluidos Graphene, Decaf, Nebula o Daydream). También hay temas de temporada, para que puedas celebrar tus fiestas favoritas con tu Roku. Roku también agregó recientemente una categoría de Temas a la Tienda de canales de Roku.

Al igual que los temas, Roku ofrece protectores de pantalla adicionales en la configuración (Configuración> Salvapantallas). También puede ir a la categoría Salvapantallas en la Tienda de canales para obtener aún más salvapantallas, como la chimenea crepitante de Presto.

Cada reproductor Roku viene con un control remoto físico.

Pero si lo pierde o por alguna razón no tiene ganas de usarlo, puede iniciar la aplicación móvil Roku para Android o iOS y usarla como un poderoso centro de control de Roku. Una vez instalado en su teléfono, le permite explorar, agregar y calificar canales. También puede usarlo para ingresar texto usando el teclado de su dispositivo o transmitir contenido desde su dispositivo móvil. Funciona con todos los reproductores de Roku.

Los Rokus más nuevos tienen un control remoto físico con un micrófono y un botón de búsqueda para buscar por voz. Puede usar esto para encontrar películas, programas de televisión, actores y directores de casi 20 canales de transmisión principales, incluido Netflix, todo con su voz.

Esta función también está disponible a través de la aplicación móvil Roku para Android e iOS y es compatible con todos los reproductores de la generación actual . Desde la aplicación móvil de Roku, seleccione Buscar en el menú y luego "Voz" para comenzar.

Vaya aquí para obtener instrucciones más detalladas.

Aquellos de ustedes con múltiples reproductores Roku en su hogar pueden iniciar sesión en su cuenta de Roku.com y cambiar el nombre de sus dispositivos, lo que le facilitará la diferenciación de sus jugadores al usar la aplicación móvil Roku o al transmitir desde Netflix o YouTube.

Haga clic en Cambiar nombre en la sección Mis dispositivos vinculados y siga las indicaciones.

¿Utiliza regularmente subtítulos o leyendas para todas sus transmisiones? Roku lo ayudará a evitar el problema de habilitarlos en cada aplicación de transmisión individual, permitiéndole hacerlo solo una vez. Puede hacer esto en la configuración de Roku (Configuración> Accesibilidad> Subtítulos).

¿Alguna vez has visto una película y no pudiste entender el diálogo de un personaje debido al murmullo? Presione el botón de reproducción y aparecerán los subtítulos. Pero debe habilitar la función (Configuración> Accesibilidad> Subtítulos> "Reproducción instantánea").

Roku ofrece canales más allá de los servicios de transmisión. Por ejemplo, YouTubeTV , Sling y Hulu con Live TV te permitirán ver, pausar y grabar TV en vivo (TV por aire a través de una antena) en tu reproductor Roku o TV Roku.

Similar a la función AirPlay de Apple y Chromecast, Roku te permite reflejar cosas desde tu teléfono a tu TV.

Esto proporciona una manera fácil de reflejar videos, aplicaciones, sitios web y más desde su dispositivo a un televisor a través de su Roku, pero, desafortunadamente, la función está limitada a dispositivos Android (excepto dispositivos Pixel de Google) y computadoras con Windows 10.

Consulte las preguntas frecuentes sobre duplicación de pantalla de Roku para dispositivos Microsoft Windows y Android . También puede obtener más información sobre cómo comenzar con la duplicación de pantalla de Roku en general en esta página de soporte .

La aplicación móvil de Roku (para Android o iOS ) está cargada con funciones, como Play On Roku, que le permite transmitir música, fotos y videos guardados en su teléfono a su Roku. Simplemente haga clic en "Reproducir en Roku" en el menú desplegable de la aplicación móvil y luego elija el tipo de contenido que desea transmitir. Tenga en cuenta que puede usar otras aplicaciones mientras transmite, pero si está reflejando, todo lo que vea en la pantalla de su teléfono aparecerá en su televisor.

Algunos reproductores Roku tienen un puerto USB para que pueda conectar una unidad USB y reproducir videos personales, música y archivos de fotos almacenados en la unidad. Solo necesita el canal Roku Media Player para hacerlo. El canal también le permite reproducir archivos desde un servidor DLNA en su red local. Obtenga más información sobre qué archivos admite Roku Media Player desde aquí .

Tanto YouTube como Netflix cuentan con un botón de transmisión que le permite enviar videos desde esas aplicaciones a su televisor.

Descargue las aplicaciones a su teléfono, así como a su Roku Player, y luego toque el botón de transmitir desde las aplicaciones móviles. Sus dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi para que funcione esta funcionalidad, por supuesto.

Si te quedas sin espacio de almacenamiento para canales en tu reproductor Roku, puedes intentar insertar una tarjeta microSD en la ranura MicroSD en la parte posterior de la unidad. (Primero, consulte nuestra guía sobre todos los diferentes reproductores Roku para asegurarse de que su reproductor incluso tenga una ranura MicroSD).

Solo se puede usar para almacenar información de canales, lo que permite que Roku cargue canales más rápido. No se puede usar para almacenar archivos de video u otro contenido. Cuando se instala la tarjeta, también se formatea automáticamente.

Vaya aquí para obtener más información sobre cómo instalar una tarjeta microSD en un Roku.

¿Sabías que hay canales no oficiales que puedes instalar en tu reproductor Roku?

Es posible que los canales privados no se muestren públicamente porque pueden tener contenido para adultos, aún están en versión beta o tal vez son un canal de terceros no oficial para un servicio sin una aplicación. Eso no significa que no valgan la pena.

Twitch, la popular aplicación que permite a los espectadores ver transmisiones de juegos en vivo, tiene un canal privado para los usuarios. También hay canales privados que le permiten transmitir televisión extranjera, podcasts y películas y programas de televisión de dominio público. Lo único es que no puede encontrar ninguno de ellos cuando navega por la tienda de canales, por lo que deberá instalarlos con un código o enlace.

Por ejemplo, el código para agregar la aplicación Twitch es TWITCHTV, que puede ingresar aquí . Los canales privados se agregan a través del sitio web de Roku. Inicie sesión en su cuenta de Roku y luego, en la página principal, seleccione Agregar canal con un código en Administrar cuenta. Luego puede ingresar el código de acceso al canal y seleccionar "Agregar canal".

Para encontrar enlaces a canales más privados, consulte:

Si tu pareja está dormida en la cama a tu lado y quieres seguir bebiendo, puedes simplemente usar tus auriculares.

El Roku Ultra tiene un control remoto que viene con un conector especial para auriculares integrado en el control remoto. Si no tiene ese modelo, simplemente puede usar la aplicación Roku en su teléfono y conectar su par de auriculares favoritos de esa manera. Simplemente abra la aplicación Roku y vaya a la configuración remota. Asegúrese de que sus auriculares estén conectados y seleccione el botón de auriculares para comenzar a escuchar en privado.

Los dispositivos Roku funcionarán con los sistemas de sonido existentes, pero si aún no tiene una configuración, Roku ofrece todo lo que necesita para hacer despegar un sistema de sonido envolvente. La compañía ofrece la barra de sonido Roku , el subwoofer inalámbrico Roku y los altavoces inalámbricos Roku . Los dispositivos funcionan juntos y son inalámbricos, por lo que su sala de estar se ve agradable y ordenada.

Nos gusta la barra de sonido Roku. Se conecta a su televisor y le brinda toda la transmisión que desea de un dispositivo Roku normal.

Posiblemente, la mejor característica de la interfaz de Roku es su función de búsqueda universal.

Puede usarlo para buscar la película o el programa que está buscando, y le dirá en qué aplicaciones está disponible, así como cuánto cuesta, incluso si es gratis. Es posible que comiences a notar que aparecen películas disponibles en The Roku Channel. El servicio de transmisión a menudo olvidado tiene 10,000 películas y programas a los que tendrá acceso solo por tener un dispositivo Roku.

Puede obtener aún más control de voz sobre su Roku con el Asistente de Google. Solo necesita un dispositivo habilitado para el Asistente de Google, como un altavoz Google Nest, para emitir comandos relacionados con Roku al Asistente.

Para comenzar, asegúrese de que su Roku tenga la última actualización y luego abra la aplicación Google Home en su teléfono. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior izquierda. Seleccione "Algo ya configurado" y elija Roku de las marcas en la página siguiente.

Desde allí, se lo dirigirá a una página web de Roku y se le pedirá que inicie sesión y otorgue permiso para vincular su Roku con Google. Luego, podrá buscar, pausar, reproducir y más con solo preguntarle a Google. (Para resumir, es: Abra Google Home> símbolo Más en la esquina superior izquierda> Algo ya configurado> Iniciar sesión en Roku> y otorgue permiso para vincular a Google).

Al igual que el Asistente de Google, puede conectar su Roku a Alexa y usar controles de voz a través del asistente de Amazon. Es casi el mismo proceso. Abra la aplicación Alexa en nuestro teléfono, haga clic en el símbolo más en la parte superior derecha, elija agregar dispositivo en el menú emergente y, en la página siguiente, busque Roku y habilite la habilidad Roku. Luego, se lo dirigirá a una página de Roku para vincular su cuenta.

En resumen, dice: abra Alexa> seleccione el símbolo más> Agregar dispositivo> busque Roku> e inicie sesión y vincule la cuenta. También necesita un dispositivo habilitado para Alexa, como un Amazon Echo, para emitir comandos relacionados con Roku a Alexa.

¿Harto de que el volumen cambie drásticamente entre su programa y los comerciales que se transmiten en el medio?

Dirígete a Configuración> Audio> Modo de volumen> y selecciona Nivelación. Esto igualará los altos y bajos de los sonidos provenientes de su Roku. También hay un modo nocturno que establece un límite sobre qué tan fuerte será el Roku cuando esté habilitado.

Roku ofrece esta hoja de trucos con otros 101 consejos y trucos útiles.

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Dan Grabham.