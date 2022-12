Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se ha publicado el primer tráiler completo de Spider-Man: Across the Spider-Verse, y muestra que habrá un montón de huevos de Pascua que descubrir en la película cuando llegue el próximo verano.

Uno de ellos es la versión de Insomniac de Spider-Man, creada especialmente para la serie de juegos de PlayStation. Al igual que en su breve aparición en la película Spider-Man: Sin regreso a casa, se le puede ver en el tráiler entre una hilera de Spiderman de múltiples dimensiones.

No se sabe si esta versión de Spider-Man, que apareció por primera vez en el juego de PlayStation 4 de 2018 y posteriormente en la continuación de Spider-Man: Miles Morales y en el remaster de PS5, tendrá un papel más importante en la nueva película. En cualquier caso, es un bonito guiño al universo separado creado por el desarrollador para los juegos.

Por supuesto, también aparecerá en la secuela de Insomniac. Marvel's Spider-Man 2 también está previsto para 2023.

Volviendo a la película, Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a los cines el 2 de junio de 2023. Es la secuela directa de la increíble película de animación Into the Spider-Verse, protagonizada por Shameik Moore como Miles Morales, Jake Johnson como Peter B. Parker y Hailee Steinfeld como Gwen Stacy / Spider-Woman.

Tuvo un enorme éxito, incluso ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación en febrero de 2019.

Escrito por Rik Henderson.