(Pocket-lint) - La serie Horizon ha sido una nueva y magnífica entrada en el canon de los videojuegos en los últimos años, empezando por el estelar primer juego, Horizon: Zero Dawn, allá por 2017.

Mientras los juegos van viento en popa, se informa que Netflix está desarrollando una adaptación televisiva de su historia: descubre todos los detalles clave, aquí.

Por el momento no hay nada oficial, y es muy probable que las cosas no se desarrollen de manera que Horizonte llegue a la gran pantalla, pero el principal rumor es que Netflix está desarrollando una serie basada en Horizon Zero Dawn.

Eso supondría llevar la historia de Aloy a la televisión en formato de streaming, y sería un buen augurio para el presupuesto disponible para la serie, ya que Netflix es uno de los que más gasta en este ámbito cuando lo necesita.

El gigante del streaming también tiene un historial probado cuando se trata de tomar franquicias de videojuegos después de que encontró oro en la forma de The Witcher, que capitalizó la popularidad de los juegos con gran efecto. También tiene un ejemplo más reciente: Resident Evil.

Por ahora, solo tenemos un informe de Deadline, pero estaremos atentos por si aparecen más rumores o noticias.

Ni siquiera tenemos confirmación oficial de que Netflix esté trabajando realmente en la serie, por lo que la fecha de estreno de Horizon queda muy lejos: no esperaríamos verla antes de finales de 2023 en este momento, ya que no ha comenzado el rodaje ni siquiera una preproducción definitiva.

Si el informe de Deadline es correcto, y es efectivamente Netflix quien está haciendo la serie Horizon, entonces estás de suerte: eso hace que la cuestión de cómo verla (eventualmente) sea muy sencilla.

Todo lo que necesitas es una cuenta de Netflix, que te dará acceso a sus programas originales, entre los que parece que se encuentra Horizon.

Si la serie de televisión acaba ciñéndose a la historia planteada por la serie de juegos, Horizon Zero Dawn estará protagonizada por Aloy en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo dominado por máquinas sensibles.

Estos robots adoptan la forma de vida animal, con formas y tamaños similares a los de los dinosaurios, y mientras algunos son relativamente pacíficos, otros son feroces depredadores.

Otro problema son las facciones beligerantes que salpican el paisaje, con diferentes tradiciones y religiones. Mientras tanto, Aloy ha empezado a descubrir indicios de cómo la humanidad cayó en desgracia, y cómo podría combatir una amenaza que no deja de crecer.

No vamos a entrar en muchos más detalles porque no queremos estropear nada a los que no hayan jugado a los juegos, pero Zero Dawn y Forbidden West ofrecen un mundo futuro realmente rico y vibrante que se siente habitado y poblado sin dejar de ser extraño e inquietante.

Si la serie puede capturar aunque sea la mitad de esta atmósfera, ofrecerá algo que pocas series de televisión pueden igualar ahora mismo, aunque sospechamos que se necesitarán muchos efectos prácticos y CG para que todo tenga el aspecto adecuado.

Escrito por Max Freeman-Mills.