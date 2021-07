Los propietarios de PS5 obtienen 6 meses de Apple TV + gratis

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La segunda temporada del programa favorito de los fanáticos de Apple, Ted Lasso, finalmente está disponible para que la gente la disfrute y se sumerja, y cualquiera que tenga en sus manos una PS5 puede verla gratis.

PlayStation ha anunciado que los propietarios de PS5 pueden obtener seis meses de acceso gratuito a Apple TV + , a partir de cualquier momento del próximo año.

La oferta finalizará el 22 de julio de 2022, pero hasta entonces funcionará tanto si tienes una cuenta Apple TV + existente como si no, por lo que no hay problema aquí si has usado previamente una prueba gratuita o algo.

También es fácil de activar, según las instrucciones de PlayStation:

Encuentra la aplicación Apple TV usando la barra de búsqueda de tu consola PS5, o búscala en "Todas las aplicaciones" en la sección de inicio de la pestaña Medios.

Descarga y abre la aplicación Apple TV, luego sigue las instrucciones en pantalla.

Inicie sesión con su ID de Apple o cree una ID de Apple si aún no tiene una.

Empiece a ver.

Es una lástima que esto solo se aplique a los jugadores que tienen una PS5, por lo que los usuarios de PS4 se quedan en el frío por ahora, pero de nuevo es otro incentivo para intentar adquirir la consola de Sony, notoriamente difícil de encontrar.