Apple TV + llega por fin a los televisores 4K de Panasonic

(Pocket-lint) - Panasonic ha anunciado que sus televisores 4K ahora pueden acceder a Apple TV +.

La aplicación dedicada ahora está disponible en sus televisores lanzados en Europa a partir de 2017, siempre que sean compatibles con el sistema operativo de Smart TV My Home Screen.

Esto incluye televisores Panasonic con los prefijos EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ y JX.

Si posee uno de esos conjuntos, debería poder encontrar Apple TV + en la Vista de aplicaciones. También se colocará en la pantalla de inicio en algunos modelos.

Apple TV + es el servicio de transmisión de Ted Lasso , posiblemente el mejor drama de comedia en la televisión actual, y The Shrink Next Door, protagonizado por Will Ferrell y Paul Rudd.

Otros Apple Originals incluyen Foundation, basado en los libros de Isaac Asimov, See and the Tom Hanks starrers, Finch and Greyhound.

Es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos y cuesta £ 4.99 por mes de forma independiente, o desde £ 14.95 como parte de una suscripción a Apple One que también incluye Apple Music, Apple Arcade y espacio de almacenamiento de iCloud.

La aplicación Apple TV también puede acceder a programas y películas que compre a través de Apple Store. Muchas compras digitales heredadas se actualizaron a 4K HDR hace unos años.