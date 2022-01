Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nvidia Shield está recibiendo una nueva "Actualización de experiencia de software Shield 9.0" que agrega Android 11 y una serie de otras características.

La actualización, que comenzó a implementarse el 12 de enero, es para todos los decodificadores Shield , incluido el modelo original de 2015 . Además de actualizar el sistema operativo a Android 11, la actualización del software Shield agrega el teclado Gboard de Google de forma predeterminada para la entrada de texto. La compatibilidad con Bluetooth también se ha mejorado con Bluetooth aptX y la capacidad de desconectar automáticamente los dispositivos Bluetooth cuando Shield entra en modo de suspensión.

Los suscriptores de GeForce Now también obtendrán un par de trucos nuevos.

The Shield ahora admite transmisión 4K HDR para aquellos que pagan el plan RTX 3080 de GeForce Now que cuesta $ 99.99 por seis meses. Y todos los usuarios de GeForce Now obtienen una mejor integración de Twitch, juegos y transmisión simultánea en alta calidad y soporte para más ratones y teclados.

Por último, aquellos que viven en los EE. UU. pueden obtener seis meses de Peacock Premium gratis cuando compran un nuevo Shield TV. Peacock, que es el servicio de transmisión de NBCUniversal, tiene un nivel gratuito con publicidad, así como un nivel premium sin publicidad por $5 al mes. Puedes aprender más sobre Peacock aquí.

El hardware del decodificador de Nvidia recibió una actualización de software por última vez en 2021, cuando obtuvo la interfaz de Google TV y mejoró la mejora de 4K.

Nvidia envía directamente todas las actualizaciones de software. Verá una notificación en la fila de recomendaciones cuando haya una actualización disponible. Una vez que confirme, el sistema descargará automáticamente y aplicará la actualización. O puede buscar actualizaciones en Configuración > Acerca de > Actualizaciones del sistema.

Escrito por Maggie Tillman.