Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ahora ofrece una excelente oferta festiva de Sky Sports que le brindará la Premier League y otros eventos deportivos en vivo y bajo demanda por solo £ 25 por mes.

La membresía deportiva tiene más del 25% de descuento si acepta esta oferta antes del 3 de enero de 2022.

Solo paga £ 25 por mes durante cuatro meses, lo que garantiza que pueda ver todos los partidos de la Premier League de Sky y todos los demás canales de Sky Sports hasta finales de abril. También puedes ver todo el Campeonato Mundial de Dardos.

Los partidos de la Premier League que se transmiten en vivo por Sky Sports durante el período festivo incluyen Aston Villa vs Chelsea y Brighton vs Brentford en el Boxing Day, además de los retadores por el título Chelsea vs Liverpool el 2 de enero.

La oferta está disponible para todos los miembros nuevos de Now y los miembros del Sports Month que se encuentren en los últimos 30 días de su oferta actual.

No hay contrato que firmar y los clientes pueden cancelar en cualquier momento, solo pagando el mes en el que cancelan.

Puede obtener más información sobre la oferta de deportes y cómo canjear la oferta en la página de inicio de Now aquí .

También le recomendamos que compre un Boost para aumentar la calidad de imagen a 1080p y el audio a 5.1. Hace una gran diferencia a la hora de ver partidos.