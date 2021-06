Servicio Skys Now para obtener un recorte de precios, pases de canal agregados

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El servicio de transmisión Now reducirá el precio de uno de sus pases más populares: la membresía de cine.

Con un precio actual de £ 11.99 por mes , se reducirá a £ 9.99 por mes a partir de julio. Eso lo alinea con la membresía de Now s Entertainment, aunque eso también ha cambiado.

Además de los principales canales de Sky , como Sky Atlantic y Sky One, además de cajas de numerosas fuentes, el paquete de entretenimiento ahora incluye acceso a contenido de TV para niños. Anteriormente, era un extra pagado como un pase separado.

Eso significa que programas como Nickelodeon, Cartoon Network y Boomerang ahora están incluidos por una tarifa mensual.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Now Boost, el complemento que aumenta la calidad de la imagen a Full HD (desde 720p) y el audio a 5.1 (desde estéreo), aumentará a £ 5 por mes. También será necesario si desea transmitir a tres dispositivos simultáneamente. Sin Boost, los usuarios de Now estarán restringidos a transmitir a un dispositivo a la vez a partir de julio.

Sky le dijo previamente a Pocket-lint que Now Boost podría mejorarse aún más en el futuro , con distintas posibilidades de 4K HDR y Dolby Atmos.

Los planes de membresía deportiva se mantienen al mismo precio que antes: £ 9.99 por un día de acceso, £ 33.99 por mes .

Escrito por Rik Henderson.