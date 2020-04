Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Ahora la TV es una gran alternativa a los servicios de TV de pago regulares en el Reino Unido, ya que no necesita un satélite o instalación.

Esencialmente ofrece acceso a una amplia gama de canales Sky y otros canales de pago, box sets, películas y deportes, tanto en directo como bajo demanda. Y todo sin un contrato o compromiso a largo plazo.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Now TV, cuánto cuesta, qué dispositivos son compatibles y más, además.

Ahora TV es un servicio de transmisión de video propiedad de Sky-que ofrece una gama de canales de TV y contenido bajo demanda por una cuota mensual sin contrato.

Es efectivamente Sky TV sin la necesidad de una antena parabólica. Sin embargo, necesita banda ancha medio decente, ya que todo se transmite, y un dispositivo o TV inteligente que lleve la aplicación Now TV, pero el soporte es amplio y variado, por lo que no debería ser un problema demasiado.

Hay una serie de pases Now TV que puedes comprar para el pago continuo mensual, que se pueden cancelar en cualquier momento. Cada uno le dará acceso a un número determinado de canales en vivo y, a menudo, a cajas o películas bajo demanda.

Todo el contenido se presenta en hasta 720p y sonido estéreo, y está disponible para su visualización en dos dispositivos (de seis registrados) simultáneamente. Sin embargo, si pagas por Now TV Boost encima de tus pases existentes, puedes actualizar hasta 1080p de vídeo y sonido envolvente 5.1, además de ver en tres dispositivos simultáneamente.

Hay cinco pases de TV principales para Now TV.

Usted compra uno o más, cada uno de los cuales le da acceso a un conjunto de canales en directo y, en su caso, a cajas de programas de televisión o películas a la carta: Precio: £8.99 por mes

El pase de entretenimiento incluye acceso en directo a los siguientes canales: Sky One, Sky Witness, Sky Atlantic, Gold, Comedy Central, Sky Comedy, Syfy, Sky Crime, Sky Arts, Fox, Discovery, MTV y National Geographic.

También obtienes cientos de cajas bajo demanda, incluyendo programación Sky Originals, como Save Me Too y The Trip to Greece, y programas HBO, como Westworld y Game of Thrones.

Precio: £11.99 por mes

El Sky Cinema Pass te da acceso a las proyecciones en directo en todos los canales de películas de Sky: Premiere, Hits, Musicals, Disney, Harry Potter, Star Wars, Comedia, Thriller, Drama, Sci-Fi & Horror y Super Heroes.

Además, también tendrás acceso a todas las películas que se muestran a través de esos canales para verlos en cualquier momento bajo demanda.

Precio:£33.99 por mes (pases también disponibles para acceso de un día por £9.99 y 7 días por £14.99)

Hay tres opciones para Sky Sports: puede elegir obtener un pase de un día, una semana o un mes. Esto es flexible, lo que le permite pagar sólo por la acción que desea. Digamos, un pase de un día para la final de la Copa de la Liga, o pase de una semana para toda la cobertura del Abierto de Estados Unidos.

Un pase Sky Sports en Now TV no incluye contenido bajo demanda, pero tienes toda la gama de canales Sky Sports para ver en directo: Main Event, Premier League, Football, Cricket, Golf, F1, Action, Arena y Sky Sports News.

Precio:£3.99 por mes

The Now TV Kids Pass ofrece una selección de canales de TV Kids para ver en directo: Cartoon Network, Boomerang, Nickelodeon, Nick Toons, Nick Jnr., y Cartoonito.

También tendrás acceso a una amplia variedad de programas y contenidos bajo demanda de cada uno de esos canales, además de Sky Kids, Milkshake y mucho más, incluyendo Peppa Pig, Adventure Time y Teen Titans Go.

Precio: £11.99 por mes

Hayu es un servicio de recuperación y bajo demanda dedicado a los reality shows estadounidenses, incluyendo casi todo lo que los Kardashian nunca hacen y Queer Eye.

Además, usted puede comprar un Now TV Boost por £3 al mes para aumentar la calidad de vídeo a 1080p y el audio a sonido envolvente 5.1. El número de dispositivos que se pueden usar al mismo tiempo también se actualiza de dos a tres.

Puedes registrar hasta seis dispositivos en una sola cuenta de Now TV y usar hasta dos dispositivos a la vez (tres si también pagas por Now TV Boost).

También puedes intercambiar hasta tres dispositivos en tu cuenta al mes (anular el registro de dispositivos enlazados antiguos y registrar otros nuevos).

Ahora TV ha ofrecido varios dispositivos propios en el pasado, incluyendo set-top-boxes, pero ha simplificado su oferta en los últimos tiempos al Now TV Smart Stick.

Con un PVP de 24,99 £, proporciona un acceso sencillo a todo el contenido de Now TV (en 720p y estéreo) conectándolo directamente a la parte posterior de tu set. También puede acceder a otras aplicaciones de streaming gratuitas y de pago, como BBC iPlayer, ITV Hub y Netflix.

Alternativamente, hay aplicaciones Now TV para una amplia gama de diferentes televisores, set-top-boxes, consolas de juegos y otros dispositivos, como se muestra a continuación:

Teléfonos y tabletas Android

Apple TV

Chromecast

EE TV

iPad (iPad)

iPhone (iPhone)

iPod touch

Televisores inteligentes LG

Ordenadores PC y Mac

PlayStation 4

Roku

Televisores inteligentes Samsung

Xbox One

YouView

Aunque no necesita un contrato para un pase de TV Now, tiene que cancelar uno si no desea que continúe ya que la tarifa se retirará de su cuenta automáticamente cada mes.

Alternativamente, es posible que no desee pagar después de un período de prueba gratuito.

Sin embargo, es fácil cancelarlo.

Simplemente diríjase al sitio web de NowTV.com en un navegador.

Dirígete a la pestaña Mi cuenta en la parte superior de la página e inicia sesión.

Ahora desplácese hacia abajo hasta «Pases y vales» y haga clic o toque.

Allí verá los pases a los que está suscrito actualmente, con una caja grande debajo de cada uno que le permite cancelar.

Simplemente pulsa o haz clic en esa casilla y sigue los pasos para cancelar el pase. Sencillo.

Cualquier pase que se cancele seguirá funcionando hasta la fecha de caducidad.

También puede usar la misma página para comprar nuevos pases o aplicar cualquier bono que encuentre en Internet o a través de un correo electrónico de Now TV.