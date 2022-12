Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ya está aquí el tráiler de la docuserie de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle.

En 2020, el duque y la duquesa de Sussex firmaron un acuerdo de varios años con Netflix para producir contenidos a través de su estudio de producción Archewell. El acuerdo incluía documentales, películas, programas con guiones, contenido infantil... e incluso una docuserie protagonizada por los propios Sussex. El 1 de diciembre, Netflix publicó finalmente un tráiler de la próxima serie, titulada simplemente Harry y Meghan.

Harry y Meghan: lo que hay que saber

Harry y Meghan es una próxima serie documental de seis partes sobre el duque y la duquesa de Sussex. Según Page Six, Netflix ha estado trabajando en el proyecto durante algún tiempo, filmando a la pareja en su casa de Montecito y en su viaje de septiembre de 2021 a la ciudad de Nueva York.

El estudio no había confirmado que estaba trabajando en una docuserie hasta que publicó un tráiler en diciembre de 2022. Cuando se le pregunta por qué han hecho el reality, Harry dice en el tráiler: "Nadie ve lo que ocurre a puerta cerrada. Tenía que hacer todo lo posible para proteger a mi familia". Meghan añade a continuación: "Cuando hay tanto en juego, ¿no tiene más sentido que escuchen nuestra historia por nosotros?".

Así es como Netflix describe a Harry y Meghan en su comunicado de prensa:

"En el fondo, su relación se parece a muchas otras: Se conocieron, tuvieron un romance relámpago, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y construyeron una vida basada en valores compartidos y en el apoyo mutuo al trabajo y las ambiciones del otro. Pero el Duque y la Duquesa de Sussex no son una pareja cualquiera. La suya es una de las historias de amor más sonadas de la historia, y hasta los fans y seguidores más enchufados de su historia nunca la habían oído contar así.



Harry y Meghan es una serie documental sin precedentes de seis partes que explora el lapso de su relación, desde los primeros días del noviazgo de la pareja hasta los desafíos y controversias que los llevaron a alejarse de la familia real. La serie incluye entrevistas con familiares y amigos que nunca antes habían hablado públicamente de la relación de la pareja, así como con historiadores y periodistas que diseccionan cómo los medios de comunicación influyeron en la relación de Harry y Meghan con la familia real y la Commonwealth en general."

Harry y Meghan: Fecha de publicación

Según People, Harry y Megan se podrá ver en streaming en algún momento de diciembre de 2022 -aunque esto no ha sido confirmado por Netflix-. Page Six informó que la docuserie se estrenará el 8 de diciembre, pero esta fecha aún no es oficial.

Harry y Meghan: Dónde ver

La nueva serie se emitirá en exclusiva en Netflix. Es parte del acuerdo multianual de los Sussex con Netflix en el que su productora, Archewell Productions, producirá documentales, docuseries, largometrajes, programas con guión y programación infantil.

Harry y Meghan: reparto y equipo

Harry and Meghan mostrará en gran medida al príncipe Harry y a Meghan Markle, naturalmente. Pero la serie incluye comentarios de amigos cercanos y miembros de la familia, muchos de los cuales nunca han hablado públicamente sobre lo que vieron u oyeron, y de historiadores sobre la relación de la familia real con los medios de comunicación. La docuserie está dirigida por la directora Liz Garbus, nominada al Oscar y ganadora del Emmy.

En una entrevista con Variety, Meghan habló sobre la colaboración con Garbus, directora de Love, Marilyn, de 2012: "Es agradable poder confiar nuestra historia a alguien -una directora experimentada cuyo trabajo admiro desde hace tiempo-, incluso si eso significa que puede no ser la forma en que la habríamos contado", dice. "Pero no es por eso por lo que la estamos contando. Estamos confiando nuestra historia a otra persona, y eso significa que pasará por su lente".

Los productores ejecutivos son Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin y Mala Chapple.

Harry y Meghan: tráileres

Hasta ahora sólo hay un tráiler de Harry y Meghan. El clip, de un minuto de duración, muestra imágenes nunca vistas de los ex royals, incluyendo fotos de la recepción de la boda de la pareja y de los embarazos de Meghan. El tráiler también muestra a Harry y Meghan en un confesionario. Sobre un fotograma de Meghan llorando entre sus manos, oímos a Harry decir: "Nadie ve lo que ocurre a puerta cerrada".

A lo largo de seis episodios, la serie explorará la relación del príncipe Harry y Meghan y lo que llevó a su salida de la familia real.

Escrito por Maggie Tillman.