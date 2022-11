The Sandman temporada 2: Lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - The Sandman volverá a nuestras pantallas. Después de una primera temporada de gran éxito en Netflix, la adaptación del cómic continuará, con el productor ejecutivo y escritor original Neil Gaiman confirmando que se ha vuelto a encargar.

Eso significa que las aventuras de Morfeo, Lucifer y los variados habitantes del Sueño volverán con más historias oscuras y deliciosas.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Fecha de estreno de la segunda temporada de The Sandman

Es demasiado pronto para poner fecha al estreno de la segunda temporada de The Sandman. Netflix no anunció hasta principios de noviembre de 2022 que "El sueño continúa". El rodaje aún no ha comenzado.

Cómo ver la temporada 2 de The Sandman

Al ser original de Netflix, será exclusiva del servicio de streaming. Será necesario tener una cuenta de Netflix, aunque no se sabe si se incluirá para los suscriptores del nivel más barato Netflix Básico con anuncios. Suponemos que sí, con anuncios, claro.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada de The Sandman?

La temporada 1 de The Sandman consta de 11 episodios, pero aún no se sabe si la segunda temporada también tendrá esa duración.

Cómo ponerse al día con The Sandman

Toda la temporada 1 de The Sandman está disponible para ver en Netflix, incluyendo los 10 episodios de la historia principal y el episodio 11 de antología que no es realmente necesario para la continuidad, pero presenta dos historias fantásticas ambientadas en el mundo de Morfeo.

Trama y detalles de la segunda temporada de The Sandman

Mira hacia otro lado ahora para evitar spoilers de las temporadas 1 y 2.

Al final de la temporada (antes del episodio de antología), Lucifer Morningstar jura vengarse de Morfeo tras su victoria en la batalla de ingenio para recuperar su timón del infierno. Por lo tanto, es seguro que veremos cómo se desarrolla esto.

De hecho, es probable que la segunda temporada continúe con el cómic The Sandman nº 20 y el libro de bolsillo Season of Mists. En él, Sueño regresa al Infierno para rescatar a Nada, a quien vimos en el episodio 4 de la primera temporada de la serie. El resultado es un giro de los acontecimientos que ni siquiera el Señor del Sueño podría haber predicho.

La temporada también podría avanzar hacia los acontecimientos de A Game of You, el próximo libro de bolsillo de la serie de cómics.

El reparto y el equipo de la segunda temporada de The Sandman

El reparto y el equipo de la segunda temporada aún no han sido revelados. Sin embargo, es probable que los principales protagonistas vuelvan, con Tom Sturrdige como Sueño, Vivienne Acheampong como Lucienne, Patton Oswalt como la voz de Matthew el Cuervo, y Gwendoline Christie como Lucifer Morningstar.

Un comunicado del creador y escritor de los cómics de The Sandman y productor ejecutivo de la serie, Neil Gaiman, sugiere que volverá, junto al resto del equipo de producción:

"Me da un placer increíble decir que, trabajando con Netflix y Warner Bros, Allan Heinberg, David Goyer y yo daremos vida a aún más historias de The Sandman", dijo.

"Nadie va a estar más contento con esto que el reparto y el equipo de Sandman: son los mayores fans de Sandman que hay. Y ahora es el momento de volver al trabajo".

¿Hay ya un tráiler de la segunda temporada de The Sandman?

Teniendo en cuenta que la segunda temporada acaba de ser anunciada, el rodaje ni siquiera ha comenzado, por lo que el tráiler completo tardará en llegar.

Sin embargo, hay un breve vídeo de presentación, publicado en Twitter por Gaiman.

Los rumores son ciertos. Netflix está encantado de que muchos de vosotros hayáis visto Sandman, y lo que todos esperábamos que ocurriera... ha ocurrido de hecho...

Se renovará The Sandman para una tercera temporada?

Esperamos que sí. Sin embargo, no hay confirmación en ningún caso. Por ahora sólo se ha encargado la segunda temporada.

Escrito por Rik Henderson.