(Pocket-lint) - Bridgerton es una de las series más populares de Netflix y la Reina Carlota es uno de los mejores personajes de la serie, por lo que no es de extrañar que se esté preparando un spin off sobre ella.

El programa derivado se llamará "Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton" y se centrará en la joven reina Charlotte y su historia, incluyendo su ascenso al poder.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el spin off de Bridgerton Queen Charlotte, incluyendo cuándo se espera que se estrene, así como cómo verlo y qué esperar.

Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton

Netflix no ha confirmado cuándo se estrenará Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton se estrenará, aunque ha dicho que en 2023 por lo que sabemos que al menos esperaremos hasta el año que viene.

También se espera quela tercera temporada de Bridgerton se estrene a finales de 2022 o principios de 2023, pero aún no está claro si la serie spin off se estrenará junto a Bridgerton o si el servicio de streaming las mantendrá separadas.

Cómo ver Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton

Cuando Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton se estrene, sabemos que será una serie de Netflix y, por tanto, necesitarás tu suscripción a Netflix preparada.

¿De qué tratará Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton?

El spin-off Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton se basará en la reina Charlotte más joven y en su viaje hasta convertirse en la poderosa, entrometida y excelente reina que todos conocemos y amamos de Bridgerton.

Netflix también ha dicho que el spin off abarcará a la joven Violet Bridgerton y a Lady Danbury.

Se dice que será una "serie precuela limitada", pero hasta ahora no sabemos cuántos episodios ofrecerá.

Queridos lectores, regocíjense con la presentación formal de la mismísima realeza, India Amarteifio, quien junto al incomparable dúo de Golda Rosheuvel y Adjoa Andoh revelará los orígenes de Su Majestad. La Reina Carlota: Una historia de Bridgerton está en camino, efectivamente. pic.twitter.com/mE7OcH5gRu- Bridgerton (@bridgerton) 23 de septiembre de 2022

¿Quién formará parte del reparto de Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton?

Netflix ha confirmado una serie de miembros del reparto de Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton.

Esta es la lista de quienes podemos esperar ver en el spin off.

Golda Rosheuvel como la reina Carlota

India Amarteifio como la reina Carlota más joven

Adjoa Andoh como Lady Agatha Danbury

Arsema Thomas como la joven Agatha Danbury

Cyril Nri como Lord Danbury

Ruth Gemmell como Lady Bridgerton

James Fleet como el Rey Jorge III

Corey Mylchreest como el joven Rey Jorge III

Michelle Fairley como la princesa viuda Augusta

Hugh Sachs como Brimsley

Sam Clemmett como un Brimsley más joven

Richard Cunningham como Lord Bute

Tunji Kasim como Adolphus

Rob Maloney como el médico real

¡Saluden a la reina Charlotte!

Para su próxima serie, Lady @ShondaRhimes relatará el ascenso de Su Majestad a la prominencia y el poder estimado en una precuela que verá a Golda Rosheuvel retomar su papel y a India Amarteifio unirse a la Ton como la joven Reina Charlotte. pic.twitter.com/SELpiMdnDc- Bridgerton (@bridgerton) March 30, 2022

Hay un tráiler de La reina Carlota: Una historia de Bridgerton?

Todavía no hay un tráiler completo, pero Netflix aprovechó su evento Tudum a finales de septiembre para revelar un clip de primer vistazo que muestra a la joven reina Carlota intentando escalar un muro del jardín y conociendo a su futuro marido, el rey Jorge.

El clip muestra que el spin off seguirá un humor y un estilo similares a los de Bridgerton, por lo que los fans probablemente estarán entusiasmados.

¿Qué ver antes de Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton?

La reina Carlota: Una historia de Bridgerton está dirigida por Shonda Rhimes, la misma productora responsable de Bridgerton y de excelentes series como Anatomía de Grey.

Como la serie contará la historia de Queen Charlotte antes de la serie Bridgerton, no es necesario ver Bridgerton antes de ver el spin off. Pero si no has visto Bridgerton, sin duda merece la pena verla y te harás una idea del tipo de estilo y humor que puedes esperar de Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton, como ya hemos mencionado.

Escrito por Britta O'Boyle.