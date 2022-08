Cómo cerrar la sesión de Netflix en cualquier dispositivo con facilidad

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Es probable que hayas entrado en Netflix en varios dispositivos desde que configuraste tu cuenta. Es posible que hayas añadido Netflix a tu televisor, teléfono, Chromecast, Amazon Fire TV Stick y más.

Si lo has hecho, es posible que hayas tenido problemas de restricción de visualización en función del plan de Netflix que hayas elegido. Tal vez Netflix piense que estás viendo en demasiados dispositivos diferentes o simplemente has dejado tu cuenta conectada en dispositivos que ya no tienes. Lo único que tienes que hacer es cerrar la sesión.

Sigue esta guía para cerrar la sesión de todo lo que necesites e incluso hacerlo de forma remota.

Una de las formas más sencillas de garantizar que tu cuenta de Netflix es segura y que sólo estás conectado en los dispositivos que quieres, es simplemente cerrar la sesión en todos los dispositivos a la vez. Por suerte, hacer esto es muy fácil, aunque es un poco extremo, ya que también tendrás que volver a iniciar sesión en todo lo que no querías cerrar.

Sin embargo, si quieres asegurar tu cuenta, este es un buen paso para hacerlo. También te recomendamos que cambies tu contraseña si estás preocupado por tu cuenta.

Para cerrar la sesión de Netflix en todos los dispositivos a la vez, sigue estos pasos:

Dirígete a tu ordenador portátil o de sobremesa e inicia sesión en tu cuenta de Netflix Haz clic en la flecha desplegable de la parte superior derecha de la pantalla y haz clic en "cuenta" En la página de la cuenta, desplázate hasta la parte inferior Busca la opción de cerrar la sesión en todos los dispositivos y haz clic en ella

A continuación, se cerrará la sesión en todos los dispositivos y tendrás que volver a iniciar la sesión en el lugar que desees.

Si sólo quieres cerrar la sesión de Netflix en tu televisor, los pasos son bastante sencillos. Esto sólo te cerrará la sesión en el televisor en el que has iniciado la sesión, pero es ideal si has iniciado la sesión en algún lugar nuevo temporalmente, como una habitación de hotel, por ejemplo.

Hay que tener en cuenta que la opción de cerrar la sesión está un poco escondida en el televisor:

Abre la app de Netflix en tu televisor y elige cualquiera de los perfiles que tengas configurados Cuando estés en el navegador principal navega hasta la parte inferior del menú Haz clic donde dice "Obtener ayuda" En la siguiente página desplázate hasta abajo y selecciona "cerrar sesión" y luego confirma

Una vez que hayas cerrado la sesión, deberías ver la pantalla habitual de inicio de sesión de Netflix sin ninguno de tus datos ni opciones de perfil.

Si quieres cerrar la sesión de Netflix, otra buena opción es utilizar tu teléfono. Utilizar la aplicación oficial en tu teléfono te permite cerrar la sesión en varios dispositivos a la vez, al igual que puedes hacer en el sitio de escritorio.

Para ello, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de Netflix en tu teléfono Pulsa para abrir cualquier perfil Pulsa en la foto del perfil en la parte superior derecha de la app Busca y pulsa en "cuenta" bajo las distintas opciones Desplázate hasta la parte inferior y pulsa "cerrar sesión en todos los dispositivos"

Esto te hará salir de todo.

Escrito por Adrian Willings.