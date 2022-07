Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El próximo plan de Netflix con publicidad está a meses de ser lanzado. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre el nuevo nivel, incluyendo cuánto podría costar y si todos tus programas y películas favoritas seguirán estando disponibles para ver.

Un nivel de suscripción más barato: Un nuevo plan que servirá para ver anuncios y costará menos

Desde hace tiempo, Netflix ofrece un servicio de streaming sin anuncios. Pronto introducirá un nuevo plan de suscripción con publicidad. Se situará junto a las clásicas ofertas sin anuncios, pero será más barato. Ya se ha confirmado que Netflix lanzará este nuevo nivel de suscripción, pero aún no sabemos cuándo estará disponible ni cuánto costará.

El precio: Todavía no se sabe, pero el Netflix normal empieza en 10 dólares al mes

No se sabe nada de los precios de Netflix con publicidad. Actualmente, el plan de suscripción a Netflix más barato en Estados Unidos cuesta 9,99 dólares al mes sin anuncios.

Anuncios: Poco se sabe, pero la plataforma de Microsoft mostrará todos los anuncios

Lo único que se sabe hasta ahora es cómo se distribuirá la publicidad, ya que Microsoft se ha anunciado como socio del nuevo servicio.

Ha firmado un acuerdo con Netflix para ser el socio tecnológico y comercial del nuevo nivel, lo que significa que suministrará los anuncios. Todos los anuncios que vean los espectadores llegarán a través de la plataforma de Microsoft: "Los vendedores que busquen a Microsoft para sus necesidades publicitarias tendrán acceso a la audiencia de Netflix y al inventario de televisión conectada de primera calidad", ha dicho en un comunicado de prensa.

Es evidente que los planes se están acelerando, aunque es de esperar que el nuevo nivel se lance en breve.

El jefe de Netflix, Greg Peters, afirmó recientemente que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que esté listo: "Es muy pronto y tenemos mucho que trabajar", dijo. "Pero nuestro objetivo a largo plazo es claro: más opciones para los consumidores y una experiencia de marca de televisión premium y mejor que la lineal para los anunciantes. Estamos encantados de trabajar con Microsoft para dar vida a este nuevo servicio."

Restricciones: Netflix aún está negociando y podría no incluir todos los títulos

Netflix ha parecido sugerir que su próximo plan con publicidad no tendrá todas las mismas películas y programas que se pueden ver actualmente en el servicio de streaming sin publicidad.

Durante el vídeo de la entrevista sobre las ganancias del segundo trimestre de 2022 de Netflix, los ejecutivos de la compañía hablaron de cómo el nivel con publicidad tendrá la gran mayoría de los contenidos. Sin embargo, parece que Netflix todavía está hablando con los estudios para incluir algunos títulos, y no todos llegarán. Si el plan con publicidad se lanzara ahora mismo, la mayoría de los usuarios seguirían teniendo una gran experiencia, afirma Netflix.

"Hoy en día, la gran mayoría de lo que la gente ve en Netflix, podemos incluirlo en el nivel de apoyo a la publicidad", dijo el co-CEO de Netflix Ted Sarandos.

"Hay algunas cosas que no... sobre las que estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzáramos el producto hoy, los miembros de la capa con publicidad tendrían una gran experiencia. Vamos a eliminar algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos, pero no pensamos que sea un retraso material para el negocio", explicó Sarandos.

El director financiero, Spencer Neumann, añadió: "Sin duda, es bueno tenerlo, pero no es imprescindible". Neumann continuó: "Como dice Ted, podemos lanzar hoy sin derechos de autorización de contenidos adicionales. Esperamos poder complementarlo, pero seremos disciplinados en lo que hagamos".

Vea a continuación la conversación completa en su contexto. Comienza alrededor de las 18:55.

The Wall Street Journal informó por primera vez la semana pasada de que Netflix estaba negociando con los estudios para incluir contenidos en un nivel con anuncios.

Fecha de lanzamiento: principios de 2023

Aunque no está claro lo que faltará en el próximo plan con publicidad, Netflix dijo que está en camino de lanzar el nuevo nivel en algún momento a principios del próximo año.

Netflix dijo que planea "comenzar en un puñado de mercados donde el gasto en publicidad es significativo" - lo que probablemente significa los EE.UU. y el Reino Unido.

"Nuestra intención es ponerlo en marcha, escuchar y aprender, e iterar rápidamente para mejorar la oferta", dijo la compañía en una carta a los accionistas en julio. Con el tiempo, esperamos crear un modelo de publicidad mejor que el de la televisión lineal, que sea más fluido y relevante para los consumidores y más eficaz para nuestros socios publicitarios". Aunque tardará algún tiempo en crecer nuestra base de miembros para el nivel de publicidad y los ingresos publicitarios asociados, a largo plazo, creemos que la publicidad puede permitir un aumento sustancial de miembros (a través de precios más bajos) y un crecimiento de los beneficios (a través de los ingresos publicitarios)".

Escrito por Maggie Tillman.