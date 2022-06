La venta de la temporada 6 y 7 confirmada por Netflix

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Netflix ha confirmado oficialmente que la deslumbrante y glamurosa serie inmobiliariaSelling Sunset volverá para una sexta y séptima temporada.

En enero de 2022 se informó de que Netflix iba a renovar la serie, pero la plataforma de streaming no lo confirmó oficialmente hasta junio de 2022, cuando publicó una lista de programas inmobiliarios y de renovación de viviendas.

Junto con Selling Sunset temporada 6 y 7, Netflix también confirmó que Selling The OC se estrenaría el 24 de agosto. Selling The OC es un programa derivado de Selling Sunset, centrado en la segunda oficina de The Oppenheim Group en la costa del Condado de Orange. Contará con Jason y Brett Oppenheim de Selling Sunset, pero habrá un conjunto de agentes inmobiliarios diferentes a los de Selling Sunset.

Por ahora, no hay fecha de estreno para la temporada 6 de Selling Sunset, aunque Netflix dijo que la producción comenzaría "este verano". La temporada 1 llegó en marzo de 2019, seguida de la 2 en mayo de 2020 y la 3 en agosto de 2020. La temporada 4 llegó entonces en noviembre de 2021 y la 5 en abril de 2022, así que tampoco hay un patrón a seguir para predecir una fecha de estreno.

Esperamos que vuelvan los principales miembros del reparto, como Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz, Jason Oppenheim y Brett Oppenheim, y esperamos mucho drama.

Puede que tengamos que esperar hasta 2023 para que llegue, pero no podemos esperar a ver lo que nos depara la sexta temporada. Puedes leer nuestro reportaje sobre la temporada 6 de Selling Sunset para saber todo lo que sabemos hasta ahora.

Escrito por Britta O'Boyle.