Netflix confirma que Lincoln Lawyer será renovada para la segunda temporada

(Pocket-lint) - Buenas noticias para los fans de Lincoln Lawyer, Netflix ha confirmado que Mickey Haller volverá para una segunda temporada.

El jefe de televisión global del servicio de streaming, Bela Bajaria, confirmó una segunda serie de la popular serie de televisión durante el Banff World Media Festival, según The Hollywood Reporter.

Aunque no se habló de una fecha de estreno -ni siquiera de una pista-, se confirmó que la segunda temporada tendría 10 episodios como la primera y que estaría basada en el cuarto libro de Michael Connelley, titulado El quinto testigo.

También se confirmó que varios de los personajes populares volverán para la segunda temporada, incluyendo a Manuel García-Rulfo como Mickey Haller. A él se unirán su ex esposa Maggie, interpretada de nuevo por Neve Campbell, su asistente y su segunda ex esposa Lorna, interpretada por Becki Newton y su chófer Izzy, interpretado por Jazz Raycole. Cisco, interpretado por Angus Sampson, también regresará.

La segunda temporada de Lincoln Lawyer contará con Dailyn Rodríguez, deQueen of the South, como co-directora y productora ejecutiva, trabajando junto a Ted Humphrey. Humphrey fue co-showrunner y productor ejecutivo de la primera temporada, trabajando con el creador David E. Kelley, aunque se cree que Kelley podría no estar tan involucrado en la segunda temporada.

Podría pasar bastante tiempo antes de que la segunda temporada de Lincoln Laywer llegue a nuestras pantallas, pero puedes seguir todo lo que sabemos hasta ahora en nuestro reportaje separado.

Escrito por Britta O'Boyle.