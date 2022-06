Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Knives Out, la exitosa película de misterio de 2019 escrita y dirigida por Rian Johnson, tiene una secuela en marcha llamada Glass Onion: A Knives Out Mystery. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre la próxima película, incluyendo cuándo podrás verla online a través de Netflix.

Cuando la película original Knives Out se estrenó en los cines unos meses antes de la pandemia, recibió elogios de la crítica y recaudó 311,4 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 40 millones. Tanto la 73ª edición de los premios de cine de la Academia Británica como la 92ª edición de los premios de la Academia incluso la nominaron al mejor guión original. Por ello, no es de extrañar que Netflix pagara el año pasado una enorme suma por los derechos de dos secuelas escritas y dirigidas por Johnson, con Daniel Craig retomando su papel de detective Benoit Blanc.

La primera secuela, Glass Onion: A Knives Out Mystery, está previsto que se estrene a finales de 2022. El rodaje tuvo lugar el pasado verano.

Poco se sabe de la trama de la película. La descripción oficial de Netflix se limita a decir que la película mostrará al detective Benoit Blanc viajando a Grecia para "desvelar las capas de un misterio que implica a un nuevo elenco de sospechosos".

En un reciente hilo de conversación en Twitter, Johnson ha revelado que también se ha inspirado en Agatha Christie para realizar la secuela:

Algo que me encanta de Agatha Christie es que nunca se detiene en la creatividad. Creo que hay una percepción errónea de que sus libros utilizan la misma fórmula una y otra vez, pero los fans saben que es todo lo contrario - Rian Johnson (@rianjohnson) 13 de junio de 2022

Glass Onion: A Knives Out Mystery se estrenará en Netflix "esta temporada de vacaciones", por lo que probablemente se estrenará a finales de noviembre o en algún momento de diciembre de 2022.

El misterio acaba de empezar. Benoit Blanc regresa en GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, del escritor y director Rian Johnson. Llega esta temporada de vacaciones a Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0- NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 de junio de 2022

Dicho esto, se informa que Netflix está considerando un nuevo modelo de lanzamiento para películas como Glass Onion: Un misterio de cuchillos. Podría decidir dar a la película una ventana de 45 días en los cines antes de lanzarla para transmitirla en Netflix. Competidores como Disney+ y Paramount Plus utilizan actualmente este modelo para los principales estrenos.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out llegará a Netflix . En una subasta, Netflix superó la oferta de varios estudios para comprar dos secuelas de Knives Out por 469 millones de dólares.

Además de Rian Johnson, varios miembros del equipo de Knives Out volvieron a trabajar en Glass Onion, como el director de fotografía Steve Yedlin, el compositor Nathan Johnson y el editor Bob Ducsay. La nueva película volverá a estar protagonizada por Daniel Craig como el detective Benoit Blanc. El resto del reparto se completa con grandes nombres y caras reconocibles, como Dave Bautista, Madelyn Cline, Janelle Monee, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Edward Norton y Leslie Odom Jr, según un breve tráiler publicado por Netflix.

Netflix sólo ha lanzado un teaser tráiler. Está incrustado en la parte superior de esta guía.

Antes de ver Glass Onion: A Knives Out Mystery en Netflix, realmente deberías transmitir primero Knives Out de 2019. Puede que no termine siendo un visionado obligatorio, pero será divertido de ver.

Escrito por Maggie Tillman.