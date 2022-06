Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La adaptación televisiva de la excelente serie de cómics de Vértigo (DC) de Neil Gaiman, The Sandman, llegará a Netflix este verano.

Cuenta la historia de Sueño (el homónimo Sandman), que es liberado después de haber estado cautivo durante 100 años y se propone restaurar el orden en el Sueño, el lugar al que vamos cuando dormimos.

Si se parece en algo a los libros, se esperan muchos momentos mágicos y horrores en el camino.

Esto es todo lo que sabemos sobre The Sandman en Netflix hasta ahora.

The Sandman estará disponible a partir del 5 de agosto de 2022.

Al ser original de Netflix, será exclusiva de la plataforma. Por lo tanto, necesitarás tener una cuenta de Netflix.

Hay 10 episodios de la temporada 1 de The Sandman. Todos los episodios estarán disponibles desde el primer día.

Si te preguntas cuándo vas a saber cuándo se estrenará la primera temporada de Sandman, la respuesta es: en cualquier momento. Dirígete a @NetflixGeeked y todo será revelado. Bueno, no TODO, pero sí la fecha de estreno, en cualquier caso... pic.twitter.com/IBoXCgj8pz- Neil Gaiman (@neilhimself) June 6, 2022

La serie comenzará más o menos en el mismo lugar que los cómics (como en la edición recopilada, Preludios y Nocturnos). Sueño es capturado por una secta y, más de 100 años después, es liberado para encontrar el Sueño en desorden.

Como uno de los Sin Fin, un grupo de hermanos que también incluye al Destino, la Muerte, la Destrucción, el Deseo, la Desesperación y el Delirio, su tarea es mantener el orden en el reino que todas las formas de vida visitan mientras duermen. Sin embargo, su cautiverio ha provocado malestar y éste se está extendiendo al mundo de la vigilia.

Por lo tanto, debe ponerse en marcha para corregir los errores que se han producido en el último siglo, incluyendo la recaptura de algunos horrores que han cruzado los límites.

En los cómics aparecen otros personajes de DC y Vértigo, como John Constantine y Lucifer, que también han tenido su propia serie de televisión pero, aunque Lucifer aparecerá en The Sandman de Netflix, se ha decidido no contar con Tom Ellis (que lo interpreta en la eopnimia serie de televisión) en el mismo papel. No hay cruce, por tanto.

Dream está interpretado por Tom Sturridge (The Hollow Crown), mientras que Jenna Coleman, de Doctor Who, interpreta a Johanna Constantine, pariente del hechicero de la época moderna, John.

Gwendoline Christie, de Juego de Tronos, es la versión de Lucifer en esta serie, y Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve) es la hermana de Sueño, Muerte.

Los actores de comedia británicos Sanjeev Bhaskar y Asim Chaudhry interpretan a Caín y Abel respectivamente (nuestros personajes favoritos del original de Gaiman).

Otras estrellas que aparecen en la serie son Stephen Fry, Mark Hamill (como la voz de Mervyn Pumpkinhead) y Charles Dance.

En junio, como parte de las celebraciones de Netflix Geeked, se publicó un tráiler de The Sandman en el que se revelaba su fecha de lanzamiento. Parece inspirarse en la primera colección de historias de cómic de Gaiman.

Netflix aún no ha confirmado una segunda temporada de The Sandman. Sin embargo, en caso de que tenga éxito, estamos seguros de que continuará, ya que hay 75 ediciones del cómic principal de su tirada original, además de especiales y libros basados en los otros miembros del Sinfín, sobre todo la Muerte.

Escrito por Rik Henderson.