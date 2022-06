Venta de la temporada 6 de Sunset: Todo lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Selling Sunset no es solo un programa sobre hermosas casas de millones de dólares, es un programa sobre las hermosas mujeres que venden esas casas y la hermosa ropa que llevan mientras hacen precisamente eso.

Lleno de brillo, glamour y un montón -y queremos decir un montón- de drama, Selling Sunset nos ha mantenido totalmente entretenidos desde que llegó a nuestras pantallas en 2019. Con la temporada 5 terminada, junto con un episodio de reencuentro, todas las miradas están puestas en la temporada 6. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

Por ahora, no hay una fecha de estreno confirmada para la temporada 6 de Selling Sunset. En enero, US Weekly informó de que algunas fuentes habían dicho que Selling Sunset había sido renovada para una temporada 6 y otra 7, aunque la propia Netflix aún no lo ha confirmado.

La temporada 1 llegó en marzo de 2019, seguida de la 2 en mayo de 2020 y la 3 en agosto de 2020. La temporada 4 llegó entonces en noviembre de 2021 y la 5 en abril de 2022, por lo que no hay realmente un patrón a seguir para predecir cuándo podría llegar una temporada 6.

US Weekly dijo que una fuente dijo que habría "un poco de descanso" antes de comenzar el rodaje de la temporada 6 y 7 por lo que podría ser que no veamos una temporada 6 hasta 2023.

Selling Sunset es una exclusiva de Netflix, así que cuando llegue la temporada 6, necesitarás tu suscripción a Netflix preparada para ver cómo se desarrolla todo el drama.

Las temporadas uno, dos y tres de Selling Sunset tuvieron ocho episodios, mientras que las temporadas cuatro y cinco tuvieron 10. También hubo un episodio de reunión para la temporada 5.

Es de esperar que la sexta temporada tenga también 10 episodios y es posible que el episodio de reencuentro empiece a existir también en futuras temporadas, por lo que podría tener uno de esos también.

No cabe duda de que habrá mucho drama y unas cuantas casas de 20 millones de dólares para deleitar nuestros ojos en la temporada 6 de Vendiendo el Sol. En cuanto a los detalles, por ahora nadie lo sabe, aunque los Instagram individuales del reparto probablemente nos den algunas pistas sobre lo que podemos esperar.

¿Volverá Christine? Parece que no volverá a trabajar para el Grupo Oppenheim tras el supuesto soborno de la quinta temporada, pero seguirá formando parte de la serie. Quizá veamos a Mary y Romain comprar una casa, a Heather y Tarek seguir hablando de su viaje de ida y vuelta al mundo de los bebés y esperamos que haya algún enfoque en Chrishelle y su romance con G Flip.

Estamos deseando ver más citas de Emma y Micah en nuestra pantalla y será interesante ver qué más aporta Chelsea si vuelve para otra temporada.

¿Quiénes volverán en la sexta temporada de Selling Sunset? Hasta ahora, ninguno de los miembros del reparto está confirmado oficialmente, pero estos son los miembros del reparto que esperamos que vuelvan:

Mary Fitzgerald

Chrishelle Stause

Emma Hernán

Amanza Smith

Heather Young

Davina Potratz

Jason Oppenheim

Brett Oppenheim

Al final de la 5ª temporada, se sugirió que Maya Vander podría no aparecer tanto en futuras temporadas, ya que se mudaba a Miami para pasar más tiempo con su familia. El futuro de Christine Quinn también pendía de un hilo al final de la quinta temporada y tampoco estuvo presente en el episodio del reencuentro. Sin embargo, Quinn dijo a US Weekly que su relación con Jason era buena desde que se fue, y dijo: "La serie es, como, mi número 1 [y] todo el mundo lo sabe". Y añadió: "Pero ahora tenemos que ser creativos porque no trabajo para el Grupo Oppenheim. ... Tal vez sea una batalla de corredores".

Quinn y su marido anunciaron en abril de 2022 que iban a poner en marcha una empresa llamada RealOpen que se concentra en las transacciones inmobiliarias con criptodivisas, así que ya veremos qué pasa ahí.

En cuanto a Vanessa Villela, no está claro si la veremos de vuelta dado que, al parecer, se está mudando a Londres con su prometido. Tampoco es seguro que vuelva la nueva chica Chelsea Lazkani, aunque sospechamos que es probable.

No, todavía no. Tampoco esperamos que aparezca uno hasta dentro de un tiempo, ya que todavía estamos esperando la confirmación oficial de la temporada.

Las temporadas 1, 2, 3, 4 y 5 de Selling Sunset están disponibles en Netflix, así que puedes ver las lujosas casas y el drama a tu antojo.

También hay una serie derivada llamada Selling Tampa disponible en la plataforma y, aunque todavía no hay información sobre ella, parece que también va a haber una Selling The OC.

No se ha confirmado si habrá una temporada 7 de Selling Sunset, aunque no nos sorprendería que la hubiera. Como ya hemos dicho, algunas fuentes dijeron a US Weekly que había una temporada 6 y una temporada 7, aunque todavía estamos esperando la confirmación de Netflix.

Escrito por Britta O'Boyle.