(Pocket-lint) - La serie de televisión The Lincoln Lawyer -basada en los libros de Michael Connelly que también inspiraron la película homónima de Matthew McConaughey- llegó a Netflix en mayo y es excelente.

Si ya te has zampado toda la temporada 1 de Lincoln Lawyer y has visto la última escena, sin duda te estarás preguntando si habrá una temporada 2. Nosotros también. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

Por el momento, Netflix no ha renovado The Lincoln Lawyer para una temporada 2, pero nos sorprendería mucho que no lo hiciera dado que la serie se ha asentado en el top ten desde su estreno y hay mucho material de los seis libros de Connelly con el que trabajar y que ven a Mickey Haller jugar un papel central.

La primera temporada de The Lincoln Lawyer llegó a la plataforma de streaming el 13 de mayo de 2022, así que si se anuncia una segunda serie, es probable que tengamos que esperar hasta la primavera/verano de 2023 para que llegue a nuestras pantallas.

Por ahora, no hay nada confirmado, pero actualizaremos esta noticia en cuanto sepamos algo.

Si hay una temporada 2 de Lincoln Lawyer, necesitarás tu suscripción a Netflix para verla.

Dado que la primera temporada es original de Netflix, la segunda temporada también estará sin duda limitada a Netflix.

Como aún no se ha confirmado el número de episodios de la segunda temporada, todo son conjeturas, pero es de esperar que la segunda temporada siga el camino de la primera.

La primera temporada tiene 10 episodios, así que es probable que cualquier otra temporada tenga 10 episodios o más. De momento, sin una confirmación de la segunda temporada, suponemos que la respuesta a esta pregunta es actualmente ninguna.

Alerta de spoiler en esta sección, así que sáltate esta parte si aún no has terminado la primera temporada.

Dado que la primera temporada adaptó El veredicto de Brass, de Michael Connelly, es posible que una segunda temporada cubra el tercer libro llamado The Reversal, aunque por supuesto eso no está garantizado.

Sin embargo, la escena final de la primera temporada se alineó perfectamente con la segunda cuando se filmó un fotograma de alguien observando a Mickey Haller haciendo surf. La persona tenía un brazo tatuado, lo que sugería que, aunque Mickey estaba finalmente en paz tras su accidente de surf y después de sacar a Jesús Menéndez de la cárcel gracias al testimonio de Gloria Dayton (Glory Days), no todo el mundo estaba contento con ello.

Glory Days afirmó que la persona que la atacó y mató a su amigo -que es por lo que Menéndez estaba en prisión- tenía un tatuaje en el brazo, así que la segunda temporada sin duda verá a Haller tener que lidiar con el hecho de que puede haber sacado a un hombre de la cárcel, pero ha puesto al que pensaba que se había salido con la suya, de nuevo en el punto de mira.

Sin embargo, es probable que haya otro argumento general, que sin duda estará relacionado con la oficina del fiscal del distrito donde trabaja Maggie McPherson, la primera ex mujer de Haller.

Por supuesto, sin la confirmación de una segunda temporada, aún no sabemos quiénes serán los protagonistas, pero podemos hacer algunas conjeturas.

En primer lugar, Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) tendrá que aparecer para que la segunda temporada funcione, pero también sería extraño que Lorna (Becki Newton), Maggie (Neve Campbell), Hayley (Krista Warner), Cisco (Angus Sampson) e Izzy (Jazz Raycole) no volvieran, ya que todos estos personajes desempeñaron papeles clave.

Esta es la lista completa de personajes de la primera temporada que esperaríamos que volvieran para una segunda temporada:

Mickey Haller - Manuel García-Rulfo

Lorna Crain - Becki Newton

Maggie McPherson - Neve Campbell

Cisco - Angus Sampson

Izzy Letts - Jazz Raycole

Detective Raymond Griggs - Ntare Mwine

Hayley Haller - Krista Warner

No, todavía no. Sin confirmación de una segunda temporada 2 por ahora, podría pasar un tiempo antes de que veamos un tráiler de la siguiente temporada.

Sin embargo, puedes ver el tráiler de la primera temporada a continuación.

Los 10 episodios de la primera temporada de Lincoln Lawyer están disponibles en Netflix. Cada uno de ellos tiene una duración de unos 45 minutos.

Si la terminas y quieres hincarle el diente a algo más antes de saber si hay una temporada 2, entonces te recomendamos Bosch en Amazon Prime.

Siguiendo también los libros de Connelly, el detective de la policía de Los Ángeles Harry Bosch comparte características similares a las de Haller y las series tienen una estructura parecida, pero además Bosch es hermanastro de Mickey Haller y los dos comparten el mismo padre, el abogado J. Michael Hallerin, así que ahí tienes un dato curioso extra.

Escrito por Britta O'Boyle.