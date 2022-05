Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Netflix ha facilitado que los padres pongan algo en el televisor para sus hijos, o ha facilitado que los niños decidan qué ver.

El gigante del streaming ha introducido básicamente una opción de reproducción aleatoria para sus espectadores más jóvenes. Llamada"Mystery Box", la nueva función ya está disponible en Netflix Kids. Al igual que la función "Play Something" para los suscriptores adultos, Mystery Box ofrecerá un nuevo título que los espectadores no han visto en el pasado. Debería ser similar a los programas que sus hijos ya han visto y disfrutado.

Para probar la Caja Misteriosa, seleccione el perfil de un niño en Netflix. No importa el dispositivo desde el que se vea. A continuación, ve a la "fila de favoritos" en la parte superior de la página de inicio, y pasa el ratón por encima de "Mystery Box" para ver nuevas sugerencias de títulos. Según Netflix, Mystery Box te mostrará un nuevo título al día.

Abre Netflix. Accede a un perfil infantil. Busca la "fila de favoritos" de los niños en la página de inicio. Pasa el ratón por encima de la "caja misteriosa" brillante para ver un título.

¿Necesitas más ayuda? Consulta la página de soporte de Netflix.

Netflix Kids es un "perfil de experiencia" con un aspecto simplificado, dijo Netflix.

Elimina el acceso a la configuración de la cuenta, reproduce sólo los programas de televisión y las películas seleccionadas para niños, y no cuenta con los Juegos de Netflix. Para elegir Netflix Kids:

Seleccione Kids cuando cree un perfil. O bien, vaya a las restricciones de visualización de un perfil y seleccione Mostrar la experiencia de Netflix Kids con títulos sólo para niños.

Según Netflix, si seleccionas una clasificación de madurez que supera el nivel permitido para Netflix Kids, la experiencia Kids no se aplicará a ese perfil.

Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Sus hijos tienen problemas para decidir qué ver? ¿O tal vez usted no quiere decidir por ellos? Ese es el momento perfecto para probar Mystery Box. ¿No te gusta? No la uses. Todos hemos estado mirando durante horas para encontrar algo que ver. Pero los niños no tienen paciencia para eso. Así que Mystery Kids parece ideal para esas situaciones.

Escrito por Maggie Tillman.