(Pocket-lint) - Una serie documental de dos partes sobre la celebridad británica y el pedófilo depredador Jimmy Savile ya está disponible en Netflix .

No es un reloj cómodo, pero el acceso sin precedentes a una gran cantidad de material de archivo lo convierte en un reloj fascinante e incluso importante. Será por eso que actualmente es tendencia en todo el mundo.

Aquí le mostramos cómo ver Jimmy Savile: A British Horror Story y algunos otros programas relacionados.

Jimmy Savile: A British Horror Story es un nuevo documental sobre crímenes reales realizado por Netflix y examina el caso de Savile, un presentador de televisión, recaudador de fondos para organizaciones benéficas y DJ en el Reino Unido, que fue expuesto como un pedófilo depredador y delincuente sexual después de su muerte. en 2011, cuando más de 400 personas dieron a conocer historias de abuso. Los supuestos incidentes tuvieron lugar durante un período de más de 50 años, mientras que Savile permaneció en el ojo público e incluso se convirtió en un amigo cercano de la familia real británica.

El documental analiza cómo se las arregló para mantenerlo en secreto durante tanto tiempo, todo el tiempo insinuando en las apariciones en televisión su lado más oscuro, y cómo nadie se enteró hasta que fue demasiado tarde.

Como programa de Netflix, la serie está disponible exclusivamente en el servicio de transmisión. Por lo tanto, necesitará una suscripción a Netflix.

Hay dos episodios de Jimmy Savile: A British Horror Story: el primero tiene una duración de 79 minutos y el segundo de 91 minutos.

Jimmy Savile hizo una enorme cantidad de programación, principalmente para la BBC, aunque gran parte de ella no está disponible para ver en los servicios de transmisión por una buena razón.

Por ejemplo, la repetición de BBC Four de los episodios clásicos de Top of the Pops en el Reino Unido omite episodios presentados por Savile.

Sin embargo, debe intentar ver el documental Savile de Louis Theroux (en BBC iPlayer en el Reino Unido y varios servicios de transmisión en los EE. UU.).

Habiendo entrevistado originalmente a Jimmy Savile para un documental de Louis Theroux Meets... antes de su muerte, este episodio revisado analiza por qué, como muchos otros, el presentador de televisión logró engañar a Theroux.

Puedes ver el tráiler de la serie de Netflix de Jimmy Savile a continuación.

Escrito por Rik Henderson.