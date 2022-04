Drive to Survive temporada 5: todo lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La serie Drive to Survive de Netflix es brillante. Su enfoque es la Fórmula 1, pero no diríamos que necesitas ser un fanático de la Fórmula 1 para apreciarlo. De hecho, es posible que incluso descubras que te gusta la serie más que un fanático de la F1 porque es posible que no sepas necesariamente los resultados de algunas carreras, lo que hace que los episodios sean más emocionantes. Mientras tanto, los fanáticos de la F1 pueden ver las cosas desde una perspectiva diferente. Es un ganar-ganar.

Centrándose en el drama dentro y fuera de la pista, Drive to Survive nos ha dado una gran perspectiva de las últimas cuatro temporadas de F1, los equipos y los pilotos, pero ¿continuará? Si bien aún no se ha confirmado una quinta temporada de Drive to Survive, hay indicios que sugieren que está sucediendo.

Esto es todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre Drive to Survive temporada 5.

Aún no se ha confirmado que suceda una temporada 5 de Drive to Survive, aunque esperamos que así sea. Netflix no confirmó la temporada 4 hasta agosto de 2021 y luego se lanzó en marzo de 2022.

No sería demasiado sorprendente ver una línea de tiempo similar para la temporada 5. Podrían pasar algunos meses antes de que se confirme que sucederá, pero si es así, esperamos que se lance alrededor de marzo de 2023. Esto permitiría la temporada 2022 F1 para terminar y la producción final para suceder.

Netflix estuvo en Barcelona para las pruebas de pretemporada y bueno, es probable que no haya sido solo por diversión, por lo que una temporada 5 parece prometedora. Planet Sport tuiteó una imagen que ofrece evidencia de la presencia de las plataformas de transmisión, lo que provocó la especulación inicial.

La cuarta temporada no ha salido, pero parece que Netflix ya está filmando la quinta temporada de Drive to Survive en Barcelona... #F1 pic.twitter.com/QERogUpkBB – Planet Sport (@PlanetSportcom) 1 de marzo de 2022

Desde entonces, los productores de Drive to Survive hablaron con The Radio Times . En la entrevista, el productor James Gay-Rees le dijo a la publicación: "Estuve en Barcelona [para las pruebas de F1] el fin de semana pasado sentado con Christian [Horner] y Toto [Wolff] y dijeron: 'Estamos aquí de nuevo, ha vuelto a empezar'"

Cuando se le preguntó directamente sobre una temporada 5, Gay-Rees dijo: "Eso esperamos. Todavía estamos hablando de eso. Obviamente, la temporada se acerca, así que intentaremos lograrlo. Está en discusión".

Su compañero productor, Paul Martin, le dijo a The Radio Times: "¡Básicamente, no estuvo en Barcelona durante sus vacaciones!".

Martin agregó: "Si el apetito está ahí, creo que podría correr y correr".

Si nos invitan a una temporada 5 de Drive to Survive, puede esperar que esté en Netflix. Al igual que Bridgerton , es exclusivo de la plataforma de transmisión, por lo que deberá asegurarse de tener su suscripción lista si desea ver temporadas futuras o ponerse al día con las anteriores.

Esperaríamos que la temporada 5 de Drive to Survive siga un patrón similar al de las temporadas anteriores. Si no está roto, no lo arregles, ¿verdad? Por lo tanto, esperaríamos ver que cada episodio se centre en uno o dos de los equipos y el período previo a una determinada carrera o carreras. En ese enfoque, probablemente habrá entrevistas con los pilotos involucrados nuevamente, así como los principios del equipo, y obtendrás una idea de los pilotos y las rivalidades, así como cualquier drama.

También obtendrá análisis de periodistas de F1 como Will Buxton, que ofrecen una perspectiva u opinión diferente sobre lo que sucede fuera de la pista, así como dentro de ella.

Sin confirmación de la temporada 5 todavía, no sabemos qué equipos o pilotos podrían haber aceptado participar. Vimos a Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Renault y Scuderia Ferrari el año pasado, junto con pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris y Sergio Pérez, entre otros.

Max Verstappen no participó en la temporada 4 a pesar de haber sido parte de temporadas anteriores, por lo que es posible que tampoco lo veamos en la temporada 5, aunque Christian Horner, el principio del equipo de Red Bull, ha jugado un papel importante en el espectáculo en el pasado. No esperamos perdernos mucho de la acción de Red Bull incluso si Verstappen no regresa.

Las temporadas 1 a 4 de Drive to Survive han tenido 10 episodios cada una. Por lo tanto, es muy probable que la temporada 5 ofrezca lo mismo si se confirma.

Puedes ver todas las temporadas anteriores de Drive to Survive en Netflix. Las temporadas uno, dos, tres y cuatro están disponibles para ver ahora después de que apareció la temporada 4 el 11 de marzo de 2022.

Si eres fanático de la Fórmula 1, hay mucho que ver en términos de docuseries en este momento, mientras esperas para saber si Drive to Survive regresa.

Sky tiene un documental de dos partes llamado Duel: Hamilton vs Verstappen . Debe tener una suscripción a Sky o una suscripción de entretenimiento NOW, pero vale la pena verlo.

Apple TV+ también está trabajando con Lewis Hamilton en un documental sobre el siete veces campeón mundial. Todavía no sabemos cuándo se emitirá, pero puede leer todo lo que sabemos hasta ahora en nuestra función separada .

